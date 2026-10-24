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Gaziantep Nizip'te ailelerin karıştığı silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

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Gaziantep Nizip'te ailelerin karıştığı silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Gaziantep Nizip'te ailelerin karıştığı silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde çocuklar arasında başlayan tartışma, ailelerin de dahil olmasıyla kanlı bir kavgaya dönüştü. Sopaların ve silahların kullanıldığı olayda 5 kişi yaralanırken, hastaneye kaldırılan 30 yaşındaki Murat Y. doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri mahallede ve hastanede geniş güvenlik önlemleri alırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde çocukların kavgasına ailelerin de karışması faciayla sonuçlandı. Kıbrıs Mahallesi'nde çıkan silahlı ve sopalı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

ÇOCUKLARIN KAVGASINA AİLELER DE KARIŞTI

Olay, Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Kıbrıs Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çocuklar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Çocuklar arasında başlayan anlaşmazlık, ailelerin de olaya dahil olmasıyla büyüdü. Taraflar arasındaki gerginlik kısa sürede fiziksel kavgaya dönüştü. Ailelerin karıştığı olayda sopalar ve silahlar kullanıldı. Mahallede yaşanan şiddet olayında çok sayıda kişi yaralandı.

SOPALAR VE SİLAHLAR KULLANILDI

Taraflar arasındaki kavganın büyümesiyle birlikte olayda silahlar da devreye girdi. Sopa darbeleri ve silahların kullanıldığı kavgada toplam 5 kişi yaralandı. Olayın ardından çevredekiler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaparken polis ekipleri de kavganın yaşandığı bölgede güvenlik önlemleri aldı.

30 YAŞINDAKİ MURAT Y. HAYATINI KAYBETTİ

Kavgada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 30 yaşındaki Murat Y.'nin durumunun ağır olduğu belirlendi. Doktorlar, Murat Y.'yi hayatta tutabilmek için müdahalede bulundu. Ancak ağır yaralanan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Murat Y.'nin hayatını kaybetmesiyle olayda ölü sayısı 1'e yükselirken, 4 kişinin tedavisi devam etti. Hayatını kaybeden Murat Y.'nin cenazesi, gerekli işlemler için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

MAHALLEDE VE HASTANEDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ

Çocuklar arasında başlayan kavganın ölümle sonuçlanmasının ardından polis ekipleri bölgede güvenlik tedbirlerini artırdı. Hem Kıbrıs Mahallesi'nde hem de yaralıların kaldırıldığı Nizip Devlet Hastanesi'nde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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