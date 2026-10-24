Hamidiye Mahallesi'nde 3 gün arayla iki silahlı cinayet

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Aynı mahallede 3 gün arayla yaşanan iki silahlı saldırı, İstanbul'un Kağıthane ilçesinde tedirginliğe neden oldu. Son olayda motosikletli saldırganların hedef aldığı 28 yaşındaki Tolga Derebaşı yaşamını yitirdi.

ANAHTAR ALMAYA GİTTİ, KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

Olay, saat 18.00 sıralarında Kağıthane'nin Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, anahtar almak için bir kaportacıya giden Tolga Derebaşı, sokakta bulunduğu sırada motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Derebaşı'na yaklaşan şüpheliler, yanlarında bulunan silahla peş peşe ateş açtı. Saldırganlar, 5-6 el ateş ettikten sonra motosikletle olay yerinden kaçtı. Silah sesleri mahallede paniğe neden olurken, ağır yaralanan genç çevredeki bir iş yerine doğru yöneldi.

4 KURŞUNLA YARALANDI, OTO YIKAMACIYA SIĞINDI

Saldırıda karnına ve bacağına ikişer kurşun isabet eden Derebaşı, yaralı halde yakındaki bir oto yıkamacıya sığındı. Vücuduna 4 kurşun isabet eden 28 yaşındaki genç için çevredekiler sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ağır yaralı Derebaşı'na ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan genç, acil olarak hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Doktorlar, hastaneye ağır yaralı olarak getirilen Tolga Derebaşı'nı kurtarmak için müdahalede bulundu. Ancak 28 yaşındaki Derebaşı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Genç adamın ölümünün ardından olayla ilgili soruşturma genişletildi. Derebaşı'nın oto yıkamacıdan sedyeyle çıkarılarak ambulansa taşındığı anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde sağlık ekiplerinin yaralı genci ambulansa götürdüğü, çevrede bulunan vatandaşların ise yaşananlar nedeniyle panik yaşadığı görüldü.

POLİS MOTOSİKLETLİ 2 SALDIRGANIN PEŞİNDE

Silahlı saldırının ardından Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme yaptı. Olay yerindeki delilleri değerlendiren polis, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra motosikletle kaçan iki şüphelinin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı. Saldırının nedeni henüz netlik kazanmazken, şüphelilerin yakalanmasına yönelik soruşturma sürüyor.

3 GÜN ÖNCE AYNI MAHALLEDE BİR CİNAYET DAHA İŞLENDİ

Tolga Derebaşı'nın öldürülmesi, aynı mahallede kısa süre önce yaşanan başka bir silahlı saldırıyı da akıllara getirdi. 21 Ekim Çarşamba günü saat 16.30 sıralarında, yine Hamidiye Mahallesi'nde taksi şoförü Eser Aktaş silahlı saldırıya uğramıştı. Aktaş, eski eşi adına kayıtlı park halindeki otomobilin sürücü koltuğunda oturduğu sırada açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı