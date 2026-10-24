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Eskişehir'de öğrenciye zorla tespih satıp 100 TL'sini alan şüpheliye ev hapsi verildi

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Eskişehir'de öğrenciye zorla tespih satıp 100 TL'sini alan şüpheliye ev hapsi verildi
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir öğrenciye zorla tespih satarak 100 TL'sini alan şüpheli hakkında çıkarıldığı mahkemece ev hapsi kararı verildi. Görüntüler ve şikayet üzerine harekete geçen ekipler, Ankara'da yakaladığı şüpheliyi Eskişehir'e getirdi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir öğrenciye zorla tespih satarak 100 TL'sini alan ve Ankara'da yakalanan şüpheli hakkında çıkarıldığı mahkemece ev hapsi kararı verildi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi'nde yoldan geçen bir genci durdurup zorla tespih satmaya çalışan R.A. (26), durumu fark eden duyarlı bir vatandaş tarafından görüntülendi. Mağdur genci tanıyormuş gibi yaparak olaya müdahale eden vatandaş, şüphelinin öğrenciden mobil bankacılık kanalıyla 100 TL aldığı anları kaydetti.

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçen Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, müşteki gencin şikayeti üzerine çalışma başlattı. Ankara'da olduğu belirlenen R.A., düzenlenen operasyonla yakalanarak Eskişehir'e getirildi. Gasp Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanarak Eskişehir Adliyesine sevk edilen R.A. hakkında çıkarıldığı mahkemece ev hapsi kararı verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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