İşçiler ölümle burun buruna geldi! İşte o korkunç anlar

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İşçi servisi, Karabük-Yenice kara yolunda tehlikeli bir sollama nedeniyle karşıdan gelen kamyonla burun buruna geldi. Sürücülerin son anda yaptığı manevra, midibüste bulunan işçilere büyük korku yaşattı.

HATALI SOLLAMA FACİAYA DAVETİYE ÇIKARDI

Karabük-Yenice kara yolunda ilerleyen kamyonun sürücüsü, önündeki aracı geçmek için sollama yaptı. Ancak bu sırada karşı yönden işçileri taşıyan servis midibüsü geliyordu. Kamyonun karşı şeritte ilerlediği sırada iki araç arasındaki mesafe hızla kapandı. Kamyon ile işçi servisi bir anda burun buruna geldi. Sürücüler, karşı karşıya geldikleri tehlikeli durumdan kurtulmak için son anda manevra yaptı.

İŞÇİLERİN YAŞADIĞI KORKU KAMERADA

Servis midibüsünde bulunan işçiler, karşıdan gelen kamyonu fark edince büyük panik yaşadı. Korku dolu anlar, midibüsün araç içi kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, tehlikeli sollama nedeniyle yaşanan ani karşılaşma ve işçilerin verdiği tepkiler yer aldı. Kısa sürede gelişen olayda sürücülerin manevrası sayesinde iki aracın çarpışması önlendi.

SANİYELERLE FACİADAN DÖNÜLDÜ

Kamyonun sollama sırasında karşı yönden gelen servis aracının yoluna çıkması, trafikte büyük tehlike oluşturdu. Özellikle yolcu taşıyan araçların karşılaştığı bu tür durumlarda sürücülerin vereceği ani kararlar hayati önem taşıyor. Karabük'te yaşanan olayda da son anda yapılan manevra olası bir çarpışmayı engelledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı