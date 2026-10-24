Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Cehennem Melekleri lideri olduğu öne sürülen Arabacı'ya 15,5 yıl hapis verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cehennem Melekleri lideri olduğu öne sürülen Arabacı'ya 15,5 yıl hapis verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de yargılanan Cehennem Melekleri suç örgütünün lideri olduğu öne sürülen Necati Coşkun Arabacı, 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde toplam 15,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Arabacı, hakkındaki diğer suçlardan beraat etti.

İZMİR'de yargılanan Cehennem Melekleri isimli suç örgütünün lideri olduğu öne sürülen Necati Coşkun Arabacı, 15,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Cehennem Melekleri isimli suç örgütünün lideri olduğu öne sürülen Necati Coşkun Arabacı, 2025 yılında Adnan Menderes Havalimanı'nda gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanan Arabacı, Asliye Ceza Mahkemesi tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine Arabacı yeniden tutuklandı. Arabacı hakkında 'örgüt liderliği', 'nitelikli yağma', 'ağırlaşmış kasten yaralama' ve 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame İzmir 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

KARAR ÇIKTI 

İzmir 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde önceki gün görülen davada karar çıktı. Heyet, Arabacı'ya 'suç işlemek amacıyla örgüt kurup yönetmek', 2 farklı mağdura karşı 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte liderlik kapsamında 'kasten yaralama', 'kasten silahla yaralama eyleminde suç işlemek amacıyla kurulan örgüte liderlik kapsamında ruhsatsız ateşli silah taşıma' suçlarından toplam 15,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Arabacı, diğer suçlardan beraat etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Fenerbahçe'den Oğuz Aydın hamlesi! Yönetim kararını verdi

Binlerce taraftarın istediği oluyor! Yönetim kararını verdi
Görüntü Türkiye'den! Gecenin karanlığında dehşete düşüren olay

Görüntü Türkiye'den! Gecenin karanlığında dehşete düşüren olay
Fenerbahçe'ye 75 bin kişilik stat teklifi! Aziz Yıldırım açıkladı

Müjdeyi verdi: Son sözü kongre söyleyecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mardin’de otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü

Katliam gibi kaza! 4'ü çocuk, 6 kişi yaşamını yitirdi
Lewis Hamilton'dan Kim Kardashian'a servet değerinde hediye

"Para var huzur var" dedirten bir olay daha
Ortalığın karıştığı Fransa'da gerilim tırmanıyor! Camiler için harekete geçildi

Ülkede gerilim tırmanıyor! Camiler için korkutan uyarı geldi
Daha 21 yaşındaydı! İşten çıkmıştı, evine dönemedi

Daha 21 yaşındaydı! İşten çıkmıştı, evine dönemedi
Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu

Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştığı genç şimdi servetini büyütüyor
İstanbul Barosu seçiminde yumruklu kavga! Açılan bayrak ve atılan sloganla ortalık karıştı

Açılan bayrak ve atılan slogan, İstanbul Baro seçimini karıştırdı

Bağcılar'da zincirleme kaza! Yaralılar var

İstanbul'u kilitleyen kaza! 2 şerit trafiğe kapatıldı