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Somer Sivrioğlu'ndan 'ihanet' iddialarına yanıt

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Somer Sivrioğlu'ndan 'ihanet' iddialarına yanıt Haber Videosunu İzle
Somer Sivrioğlu'ndan 'ihanet' iddialarına yanıt
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MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, eski sevgilisi Didem Belen'in aldatılma ve tehdit iddialarıyla gündeme geldiği olaylı ayrılığın ardından sessizliğini bozarak "Aşk gelip geçici, insan en çok emeğini seviyor; 20 yıllık geçmişimi çöpe atamam" dedi.

  • Somer Sivrioğlu, kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi Didem Belen'in 'aldatıldım ve tehdit edildim' iddialarının ardından ilk kez açıklama yaptı.
  • Sivrioğlu, aşkın ve sevginin gelip geçici olduğunu, ilişkilerde kalıcı olanın emek olduğunu söyledi.
  • Sivrioğlu, eski eşiyle geçirdiği 20 yıllık birlikteliği yok saymanın 'çok bencilce' olduğunu ifade etti.

Masterchef Türkiye jüri üyesi Somer Sivrioğlu, kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi Didem Belen ile olaylı ayrılığının ardından sessizliğini bozdu. Belen'in "aldatıldım ve tehdit edildim" iddialarıyla magazin gündemini sarsmasının ardından ilk kez konuşan ünlü şef, katıldığı programda aşka, ilişkilere ve 20 yıllık evliliğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"AŞK DA SEVGİ DE GELİP GEÇİCİ"

Aşkın ve duyguların zamanla değişip dönüştüğünü belirten Somer Sivrioğlu, ilişki anlayışını şu sözlerle ifade etti: "Aşk gelip geçici, sevgi bile bazen gelip geçici. İlişkiler yıpranan, değişen, dönüşen bir şey. Bazen ayak uydurabiliyorsun bazen uyduramıyorsun. Aşklar şunlar bunlar gelip geçiyor da emek kalıcı. Ve insan her zaman için en çok emeğini seviyor."

20 YILLIK EVLİLİK DEĞERLENDİRMESİ: BENCE ÇOK BENCİLCE

Ayrılıkların geçmişte yaşanan güzel yılları ve verilen emeği silmediğini savunan ünlü şef, eski eşiyle geçirdiği 20 yıllık sürece dair özeleştiride bulundu. Yaşanmışlıkları yok saymanın imkansızlığına dikkat çeken Sivrioğlu: "Hiç kimse şunu konuşmuyor ya; biz eski eşimle 20 yıl beraberdik. Benim onunla ilişkimi durdurmam demek, benim 20 yılımı durdurmam demek. 20 yıllık hayatımı ben nasıl çöpe atabilirim ya? Yani yokmuş gibi davranmak bence çok bencilce" ifadelerini kullandı.

Eski eşi ve çocuklarıyla olan geçmişinin hayatındaki özel yerini koruduğunu vurgulayan Sivrioğlu'nun bu sözleri, son dönemde yaşadığı fırtınalı ayrılık sürecinin ardından ilişkilere yaklaşımıyla dikkat çekti.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıAtakan Mercan:

Aile kavramını bilmeyen evlenmesin. Mide bulandırıyorsunuz

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Haber YorumlarıS Yıl:

asfaltı düzleştiren silindir varya, birden aklıma o geldi

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Haber Yorumlarıhsyndalci:

Vay vay vay vay ,gözün kör olsun para !

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Haber Yorumlarıpusat2779:

Acun'un sayesinde adam sıfatına konuldu

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Haber YorumlarıCamoka99:

bi kadına bak bi şu elemana parası olmasa yolda selam vermez

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