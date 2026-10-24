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Ödemiş'te 3 ton incir kimyasalla beyazlatılmış! Piyasa değeri 1 milyon lira

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Ödemiş'te 3 ton incir kimyasalla beyazlatılmış! Piyasa değeri 1 milyon lira
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde jandarmanın Kaymakçı Mahallesi'ndeki bir depoya düzenlediği operasyonda, hidrojen peroksit ve alüminyum fosfit kullanılarak beyazlatıldığı belirlenen 3 ton incir ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan ve tüketime uygun olmadığı tespit edilen ürünlere el konuldu. Gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde jandarma ekiplerince bir depoya düzenlenen operasyonda, kimyasal maddelerle beyazlatılarak tüketime hazır hale getirilen 3 ton incir ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon lira olduğu belirlendi.

DEPODA KİMYASALLA BEYAZLATILMIŞ İNCİR ÇIKTI

Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürütülen çalışmalar kapsamında Kaymakçı Mahallesi'ndeki bir depoda kaçak gıda depolandığı bilgisine ulaştı. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptığı kontrolde insan sağlığını tehlikeye atacak maddeleri tespit etti.

Depoda yapılan aramada, hidrojen peroksit ve alüminyum fosfit gibi kimyasal maddeler kullanılarak beyazlatılmış incir belirlendi. Piyasaya sürülmek istenen ve tüketilmesi uygun olmayan toplam 3 bin kilogram gıdaya el konuldu.

ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Operasyonun ardından depodaki ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon lira olduğu belirlendi. Sağlıksız şartlarda üretilen ve halk sağlığını tehdit eden gıdaları piyasaya sürmeye hazırlanan bir şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheli hakkında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelinin, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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