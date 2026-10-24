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Bartın'da maçın son dakikasında yere yığılan futbolcu kalp krizi geçirdi! 35 yaşındaki Akın Karaaslan anjiyoya alındı

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Bartın'da maçın son dakikasında yere yığılan futbolcu kalp krizi geçirdi! 35 yaşındaki Akın Karaaslan anjiyoya alındı
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Bartın'da oynanan Profesyonelliğe Geçiş Ligi maçında Gençlik Mimar Sinan Spor'un 35 yaşındaki futbolcusu Akın Karaaslan, 90+3. dakikada aniden fenalaşarak yere yığıldı. Sahada ilk müdahalesi yapılan Karaaslan, ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen futbolcu anjiyoya alındı.

Bartın'da Arıt Kayadibispor ile Gençlik Mimar Sinan Spor arasında oynanan karşılaşmada Gençlik Mimar Sinan Spor'un 35 yaşındaki futbolcusu Akın Karaaslan, maçın son dakikalarında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

90+3. DAKİKADA YERE YIĞILDI

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonelliğe Geçiş Ligi 7. Grup'un 2. haftasında Arıt Kayadibispor ile Gençlik Mimar Sinan Spor, Bartın Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi. Arıt Kayadibispor'un 1-0 üstünlüğüyle devam eden mücadelenin 90+3. dakikasında Gençlik Mimar Sinan Spor oyuncusu Akın Karaaslan aniden fenalaşarak yere yığıldı. Futbolcunun durumunun ciddi olduğunun anlaşılması üzerine sahaya ambulans ve sağlık ekipleri çağrıldı. İlk müdahalesi saha içerisinde yapılan Karaaslan, daha sonra ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ BELİRLENDİ

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Akın Karaaslan, Bartın Devlet Hastanesi'nde anjiyoya alındığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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