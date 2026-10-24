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Samsunspor evinde yıkıldı! Süper Lig'in yeni lideri Amed oldu

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Samsunspor evinde yıkıldı! Süper Lig'in yeni lideri Amed oldu
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor, sahasında ağırladığı Amed SK'ya 2-1 mağlup oldu. İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan kırmızı-beyazlı ekip, iki takımın da 10 kişi kaldığı mücadelede üstünlüğünü koruyamadı. Mücadelenin bitişiyle birlikte Amed SK, maç fazlasıyla Süper Lig'in yeni lideri oldu.

  • Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Amed SK, deplasmanda Samsunspor'u 2-1 mağlup etti.
  • Samsunspor, 21. dakikada L. Tomasson'un golüyle 1-0 öne geçtiği maçta 37. dakikada A. Sousa'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.
  • Amed SK, 74. dakikada G. Orban'ın penaltı golüyle beraberliği sağladı ve 83. dakikada D. Saba'nın golüyle maçı çevirdi.

Samsunspor, Amed SK karşısında öne geçtiği maçta ikinci yarıda yediği gollerle sahadan mağlup ayrıldı. Kırmızı kartlar, direkten dönen top ve penaltı kararı karşılaşmanın seyrini değiştirdi.

SAMSUNSPOR İLK YARIDA ÖNE GEÇTİ

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor ile Amed SK, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, taraftarının önünde oynadığı mücadeleye etkili başladı. Karşılaşmanın 21. dakikasında Tanguy Coulibaly'nin hazırladığı pozisyonda L. Tomasson topu ağlara göndererek Samsunspor'u 1-0 öne geçirdi. 

KIRMIZI KARTLA 10 KİŞİ KALDILAR

Mücadelenin 37. dakikasında Samsunsporlu A. Sousa, ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Samsunspor, karşılaşmanın kalan bölümünü bir kişi eksik oynamak zorunda kaldı. Buna rağmen ilk yarının son dakikalarında rakibine gol fırsatı vermeyen ev sahibi ekip, soyunma odasına 1-0 üstünlükle gitti. Amed SK ise ikinci yarıya hem skor avantajını rakibinden almak hem de sayısal üstünlüğünü değerlendirmek amacıyla çıktı.

BU KEZ AMED SK 10 KİŞİ KALDI

İkinci yarının başlamasıyla birlikte karşılaşmadaki mücadele daha da sertleşti. 49. dakikada Samsunsporlu S. Ballet'nin şutunda top direkten döndü. Ev sahibi ekip, farkı ikiye çıkarma fırsatından yararlanamadı. 61. dakikada ise Amed SK'da M. Diagne, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gördü. Böylece iki takım da sahada 10 kişi kaldı. Karşılaşmanın son yarım saatlik bölümünde her iki ekip de eksik kadroyla mücadele etti.

VAR DEVREYE GİRDİ, PENALTI KARARI ÇIKTI

Mücadelenin 72. dakikasında yapılan VAR incelemesinin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Amed SK, beraberliği yakalamak için önemli bir fırsat elde etti. 74. dakikada penaltı atışını kullanan G. Orban, topu ağlara göndererek skoru 1-1'e getirdi.

AMED SK 83. DAKİKADA MAÇI ÇEVİRDİ

Beraberlik golünün ardından ataklarını sürdüren Amed SK, 83. dakikada aradığı golü buldu. D. Saba'nın kaydettiği golle konuk ekip 2-1 öne geçti. Kalan dakikalarda Samsunspor'un beraberlik çabaları sonuç vermedi ve mücadele Amed SK'nın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı. Böylece Amed SK, maç fazlasıyla Süper Lig'in yeni lideri oldu.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
Haberler.com
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıDiYaRBaKıRLı:

AMED Ile Süper Lig Daha Güzel

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıBurhan Asker:

beğenmeyenler neden beğenmiyor? vura vura geliyoruz ulaaaaa

yanıt4
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Haber Yorumlarıbehzatbecerekli:

helal amede.

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıMehmet Balaban:

Amedspor 3 puan aldı ama bu günkü oynaması pek iyi değildi ama kazadı helal olsun.

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarır5qbvw8cyx:

helal olsun sana Amedspor.

Yorum Beğen6
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Haber Yorumlarıd6f2k8cb8s:

hakem böyle istedi samsuna verdiği kırmızı kartı 3 büyüklere verebilirmi

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