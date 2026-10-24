Ayvalık'ta tekne battı! 8 kişi kurtarıldı, doktor denizde kayboldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen tekne kazasında 8 kişi kurtarılırken, kaybolan bir doktoru bulmak için ekipler seferber oldu.

9 KİŞİNİN BULUNDUĞU TEKNE SU ALARAK BATTI

Olay, 24 Ekim 2026 günü saat 20.00 sıralarında, Ayvalık ilçesine bağlı Kız Adası açıklarında meydana geldi. İddiaya göre, içerisinde 7 erkek ve 2 çocuğun bulunduğu "Elif'im" adlı özel tekne, alt kısmından su almaya başladı. Teknenin su almasının ardından kısa süre içinde batması üzerine bölgeye yardım çağrısı yapıldı. İhbarı alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, teknedeki kişileri kurtarmak için harekete geçti.

6 BOT, HELİKOPTER VE DALGIÇLAR SEVK EDİLDİ

Teknenin battığı bilgisinin alınmasının ardından bölgeye geniş kapsamlı arama kurtarma ekibi gönderildi. 6 Sahil Güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi, 1 insansız hava aracı ve 1 helikopter arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Ekipler, teknenin battığı bölgede deniz yüzeyinde bulunan kişilere ulaşmak için çalışma başlattı.

2'Sİ ÇOCUK 8 KİŞİ SAĞ KURTARILDI

Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle denizde bulunan 6 erkek ve 2 çocuk sağ olarak kurtarıldı. Kurtarılan 8 kişinin bilincinin açık olduğu belirtildi. Sahil Güvenlik botlarına alınan kazazedeler, Ayvalık Sahil Güvenlik İskelesi'ne götürüldü. Buradan sağlık ekiplerine teslim edilen 8 kişi, kontrol ve tedavi amacıyla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BİR KİŞİNİN İKİ PARMAĞI KOPTU

Hastaneye kaldırılan kazazedelerin sağlık kontrollerinde dikkat çeken bir yaralanma tespit edildi. Kurtarılan kişilerden birinin iki parmağında kopma meydana geldiği belirlendi. Kazazedelerin hastanedeki kontrol ve tedavi işlemleri sürerken ekipler, teknede bulunan dokuzuncu kişiye ulaşmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

KAYIP KİŞİNİN DOKTOR OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Kurtarılan kişilerin verdiği bilgiler doğrultusunda teknede bulunan bir kişinin kayıp olduğu belirlendi. Denizde kaybolan kişinin, Burhaniye'de Kulak Burun Boğaz (KBB) uzmanı olarak görev yapan Dr. Şahin B. olduğu bildirildi. Sahil Güvenlik ekipleri, doktoru bulmak için hem denizden hem de havadan arama çalışmalarını sürdürdü.

SAHİL GÜVENLİK'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Sahil Güvenlik Komutanlığı, olayın ardından yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "24 Ekim 2026 tarihinde Balıkesir ili Ayvalık ilçesi Kız Adası güneyinde özel teknenin battığı bilgisinin alınması üzerine olay mahalline derhal 6 Sahil Güvenlik Botu (TCSG-28,TCSG-6,TCSG-907,KB-111,KB-32,KB-4305), 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-12), 1 Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı (TCSG-574) ve 1 Sahil Güvenlik Helikopteri (TCSG-505) sevk edilmiştir. Başlatılan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde görevlendirilen Sahil Güvenlik unsurları tarafından deniz yüzeyinden 8 şahıs sağ ve bilinci açık vaziyette kurtarılarak Sahil Güvenlik Botu üzerine alınmış, Ayvalık Sahil Güvenlik İskelesi'ne intikal ettirilmiştir. Kurtarılan şahıslarından alınan bilgiler doğrultusunda kayıp olduğu öğrenilen 1 şahsa yönelik arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı