“Adli Süreçteki Çocuk: Adalet, Koruma ve Sorumluluk” paneli gerçekleştirildi

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Hukukçular Derneği Gençlik Komisyonu ile Üsküdar Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı ve Eğitim Merkezi (KÜGEMER) iş birliğinde düzenlenen “Adli Süreçteki Çocuk: Adalet, Koruma ve Sorumluluk” paneli, Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi. Akademisyenleri, yargı mensuplarını ve hukuk camiasının temsilcilerini bir araya getiren panelde, çocukların adli süreçlerde karşılaştıkları sorunlar hukuki, psikolojik ve toplumsal boyutlarıyla masaya yatırıldı.

Hukukçular Derneği Gençlik Komisyonu Başkanı Av. Mehmet Özcan, açılış konuşmasında panelin önceki çalışmaların bir devamı niteliğinde olduğunu vurguladı. Mayıs ayında Boğaziçi Üniversitesi’nde “Suça Sürüklenen Çocuk” başlığıyla başlatılan tartışmaların, yapılan kanun değişikliğinin ardından adli sürecin bütününü kapsayacak şekilde genişletildiğini belirten Özcan; çocuklara ilişkin meselelerin takipçisi olmayı ve somut sonuçlar alınıncaya dek bu alandaki çalışmaları sürdürmeyi önemsediklerini ifade etti.

Özcan ayrıca çocukların adli süreçleri gibi hassas bir konunun; geleceğin hâkimleri, savcıları, avukatları ve akademisyenleri olacak hukuk öğrencileri tarafından, sahada görev yapan uygulayıcılar ve alanında uzman akademisyenlerle birlikte ele alınmasının taşıdığı öneme dikkat çekti.

AÇILIŞ KONUŞMALARINDA İŞ BİRLİĞİ VE ORTAK SORUMLULUK VURGUSU

Panelin açılış konuşmaları; Hukukçular Derneği Gençlik Komisyonu Başkanı Av. Mehmet Özcan, Hukukçular Derneği Genel Başkanı Av. Mehmet Melih Gülseren ile Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nevzat Tarhan tarafından yapıldı.

Konuşmalarda; çocukların adli süreçlerde karşılaştıkları sorunların çok disiplinli bir yaklaşımla değerlendirilmesi ve çocuk haklarının korunmasına yönelik adımların kurumlar arası iş birliğiyle güçlendirilmesi gerektiği öne çıktı.

BİRİNCİ OTURUM: YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ, CEZA SORUMLULUĞU VE SUÇA SÜRÜKLENME OLGUSU

Hukukçular Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Sümeyye Koman Atasoy’un moderatörlüğünde gerçekleştirilen birinci oturumda;

Prof. Dr. Mahmut Koca, "Yaş Küçüklüğünün Ceza Sorumluluğuna Etkisi”,

Prof. Dr. Sevil Atasoy, “Bir Çocuk Nasıl Suçluya Dönüşür? – Çocuğun Suça Sürüklenmesinin Kriminal Boyutları”,

Dr. Öğr. Üyesi Saliha Merve Kaya ise “Cezai Sorumluluğu Olmayan Çocuklara Uygulanacak Güvenlik Tedbirleri” başlıklı sunumlarıyla yer aldı.

Oturumda, çocukların ceza hukuku karşısındaki konumları ile suça sürüklenme olgusu farklı yönleriyle değerlendirildi. Ayrıca çocukların adli sistem içerisindeki durumunun anlaşılabilmesi için yalnızca ceza sorumluluğunun değil, suça sürüklenmeye zemin hazırlayan koşulların ve koruma ihtiyaçlarının da gözetilmesi gerektiği vurgulandı.

İKİNCİ OTURUM: ÇOCUĞUN YARGILANMA SÜRECİ VE GEREKLİ İYİLEŞTİRMELER

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı ve KÜGEMER Müdürü Prof. Dr. İsmail Barış’ın moderatörlüğünü üstlendiği ikinci oturumun ilk bölümünde, Bakırköy Adliyesi Çocuk Bürosu’nda görev yapan bir hâkim ve bir Cumhuriyet savcısı yargı uygulamaları çerçevesinde değerlendirmelerde bulundu.

Oturumun bir diğer konuşmacısı olan 22, 23 ve 24. Dönem İstanbul Milletvekili ve TBMM Araştırma Komisyonları eski başkanı Halide İncekara ise “Adli Süreçteki Çocuğa Nasıl Yaklaşılmalı? – Süreçte Gerekli İyileştirmeler” başlıklı sunumuyla çocukların yargılama sürecindeki konumlarını ve adli uygulamaların çocukların ihtiyaçları doğrultusunda nasıl geliştirilebileceğini ele aldı.

ÇOCUK ODAKLI ADALET İÇİN ORTAK SORUMLULUK

Panel boyunca yapılan değerlendirmeler, çocukların adli süreçlerdeki durumunun tek bir disiplinin sınırları içinde ele alınamayacağını gösterdi. Çocukların suça sürüklenmesine yol açan etkenlerin anlaşılması, ceza sorumluluğunun hukuki çerçevede ele alınması, koruyucu tedbirlerin gecikmeksizin uygulanması ve yargılama sürecinde çocuk haklarının eksiksiz gözetilmesi; çocuk odaklı adalet anlayışının vazgeçilmez unsurları olarak kayda geçti.

Hukukçular Derneği Gençlik Komisyonu ile Üsküdar Üniversitesi KÜGEMER iş birliğinde düzenlenen panel, farklı uzmanlık alanlarını buluşturarak kapsamlı bir bilgi ve deneyim paylaşımına zemin hazırladı. Etkinlik; hukuk öğrencileri ve genç hukukçular açısından çocuk hakları, adli süreçler ve mesleki sorumluluklar üzerine düşünme imkânı sundu.

Hukukçular Derneği Gençlik Komisyonu, farklı şehirlerdeki hukuk fakültelerinde yürüttüğü çalışmalar ve düzenlediği mesleki etkinliklerle genç hukukçuların gelişimini desteklerken çocuk hakları ve adli süreçlere dair farkındalığı diri tutmayı sürdürüyor.

Hukukçular Derneği; çocuk haklarının korunması, adalete erişimin güçlendirilmesi ve adli süreçlerde çocuk odaklı yaklaşımın yerleşik hâle gelmesi amacıyla çalışmalarına kararlılıkla devam edecektir.

Kaynak: Haberler.com