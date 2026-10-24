Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İran Meclisi komisyon başkanı Azizi, İsrail'in yaşanmaz hale geleceğini açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Meclisi komisyon başkanı Azizi, Netanyahu'nun İran'da yönetimi devirmeye yönelik sözlerini alıntılayarak İsrail'in yaşanmaz hale geleceğini söyledi. Azizi, bir saatten kısa süreceğini belirterek Dimona Nükleer Santrali gibi kritik altyapıların işaretlendiği haritayı paylaştı.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ülkesinin milli güvenliğine ve çıkarlarına yönelik herhangi bir girişim karşısında " İsrail'in yaşanmaz hale geleceği" değerlendirmesinde bulundu.

Azizi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran'da yönetimi devirmeye yönelik açıklamasının yer aldığı paylaşımı alıntılayarak cevap verdi.

İran'ın milli güvenliğine ve çıkarlarına yönelik herhangi bir girişim karşısında "İsrail'in yaşanmaz hale geleceğini" ifade eden Azizi, bunun kendileri için bir saatten kısa süreceği yorumunu yaptı.

Azizi, ayrıca paylaşımında, İsrail'de yer alan Dimona Nükleer Santrali, köprüler, enerji ve su arıtma tesisleri gibi kritik altyapıların işaretlendiği bir haritaya yer vererek, olası bir çatışmada buraları hedef alabilecekleri imasında bulundu.

Kaynak: AA
Zonguldak'ta grizu patlamasında ölen 3 madenci toprağa verildi

3 cana veda! Ömer ve Elif'in acısı yürek dağladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ürdün'de kilise saldırısı sonrası Kralı II. Abdullah'tan intikam yemini

Kanlı saldırıyı duyunca üniformasını giyip intikam yemini etti
Fenerbahçe'nin borcu açıklandı! Aziz Yıldırım döneminde büyük düşüş

Rakam bomba! İşte Fenerbahçe'nin borcu

Vanlı Kara Haydar ve Çağla Öz hakkında 'Pembe oda' iddiası

"Pembe oda" istediler

Aziz Yıldırım'ın sözleri salonda alkış kopardı: Biz şampiyon olacağız, inanın

Aziz Yıldırım'dan net mesaj! Sözleri salonda alkış kopardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hocasına anlamlı ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan yıllar sonra hocasının kapısını çaldı
Fon soruşturmasında Taha Çakmak ve İnan Altınbaş dahil 15 kişi tutuklandı

Altınbaş'ın patronu ve eski Türkiye Sigorta Genel Müdürü için karar
Tiran'da göstericiler bakanlık ve bankaları ateşe verdi, polis alevler içinde kaldı

Ülkede sokaklar dehşet yerine döndü! Polis alevler içinde kaldı