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O eski görüntülerinden eser yok! İşte tahliye olan İzzet Yıldızhan'ın hali

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O eski görüntülerinden eser yok! İşte tahliye olan İzzet Yıldızhan'ın hali
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Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında beraat eden şarkıcı İzzet Yıldızhan, kendisini "azmettirici" gibi gösterip itibar suikastı yaptığını belirttiği yayıncı ve sunuculara dava açtığını açıklayarak, kazanacağı tazminatı Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlayacağını söyledi.

  • Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında yargılanan İzzet Yıldızhan, Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından beraat etti.
  • Yıldızhan, kendisini azmettirici olarak göstermeye çalışan sunucu, yapımcı ve yayıncılar hakkında itibar zedelemesi gerekçesiyle şikayetçi olduğunu ve dava sürecinin başladığını duyurdu.
  • Yıldızhan, itibar zedelemesi davasından elde edilecek maddi tazminatın tamamını Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlayacağını bildirdi.

Ümraniye’de 19 Mart’ta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin davanın karar duruşması Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Davada yargılanan ve beraat eden ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan, sessizliğini bozarak süreç boyunca kendisini ve ailesini hedef alan isimlere karşı hukuki mücadele başlatacağını duyurdu.

"BENİ AZMETTİRİCİ OLARAK GÖSTERMEYE ÇALIŞTILAR"

Olayla hiçbir ilgisi olmadığını ve masumiyetinin mahkeme kararıyla tescillendiğini belirten İzzet Yıldızhan, yaşadığı yıpratıcı süreci şu sözlerle anlattı: "Bu süreçte ben ve bütün ailem çok yıprandık. Olayın hiçbir yerinde olmamama rağmen beni daha meşgul eden ve üzen 3-5 kendini bilmez sunucu, yapımcı ve yayıncı hakkımda inanılmaz bir itibar zedelemesi yaptı. Beni azmettirici olarak topluma yansıtmaya çalıştılar. Beni esas üzen, sanat camiasında yaşanan bu tutumlar oldu. Hepsinden şikayetçiyim, dava süreci başladı. İtibar zedelemesi yapan herkesten hesap soracağım. Buradan elde edeceğim maddi tazminatın tamamını da Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlayacağım. Ben beraat ettim, zaten bu konunun hiçbir yerinde yoktum."

"MAHKEME SÜRECİNİ ETKİLEMEMEK İÇİN SUSTUM"

Süreç boyunca neden açıklama yapmadığına açıklık getiren Yıldızhan, "Mahkeme sürecini etkilememek için sustum. Ortada son derece ciddi bir dava yürüyordu. Kendimi geride tuttum ve adaletin tecelli etmesini bekledim. Sonuçta gerçek ortaya çıktı; davanın hiçbir yerinde olmadığım belgelendi ve beraat ettim. Bu süreçte sadece sustum ve ailemle zaman geçirdim" dedi.

"CEZAEVİ SÜRECİNDE EN BÜYÜK ZARARI AİLEM GÖRDÜ"

Cezaevinde kaldığı döneme de değinen ünlü sanatçı, "Kötü bir süreçti, Allah kimseye yaşatmasın. Oradaki kader mahkumlarının bir an önce ailelerine kavuşmasını diliyorum. Bu cezaevi sürecinde en büyük zararı maalesef ailem gördü. Bana atılan asılsız iftiralar beni derinden yaraladı" ifadelerini kullandı.

Açıklama sırasında kolunun sargılı olduğu gözlenen Yıldızhan, sağlık durumuna ilişkin soruya ise "Çocuklarla bahçede top oynarken talihsiz bir şekilde düştüm ve elim kırıldı" yanıtını verdi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarızvmq2bt2n8:

Sadece saçları boyalı değil ne farkı var ki

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