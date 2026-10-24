İstanbul Barosu seçimlerinde ilginç anlar: Başkan adayı kürsüye çıkıp türkü söyledi

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İstanbul Barosu'nun Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen 128. Olağan Genel Kurulu, başkanlık seçimi öncesinde gergin anlara sahne oldu. Avukat grupları arasında yaşanan tartışmaların kavgaya dönüştüğü genel kurulda, başkan adaylarından birinin kürsüde türkü söylediği anlar da dikkat çekti.

BAŞKAN ADAYI KÜRSÜDE TÜRKÜ SÖYLEDİ

Baro başkanlığı için yarışan dokuz adaydan biri olan Avukat Gülbeyaz Karadeniz, genel kurulda kürsüye çıkarak türkü söyledi. Karadeniz'in genel kurul salonundaki performansı, seçim öncesinde yaşanan gerginliğin ardından günün genel kurula damga vuran anlardan biri oldu.

SLOGAN DÜELLOSU YUMRUKLU KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Bağımsız Avukatlar Grubu adayı Avukat Arife Gökkaya Dinç’in konuşmasını tamamlamasının ardından salonda gerginlik patlak verdi. Dinç’in konuşması sonrası LGBT+ bayrağı açan bir grup avukat “Nefrete inat, yaşasın hayat” sloganları attı. Bu duruma tepki gösteren başka bir avukat grubu ise “Kahrolsun PKK” sloganlarıyla karşılık verdi. Gruplar arasında tırmanan sözlü atışma kısa sürede büyüyerek yumruklaşmaya dönüştü. Yaşanan arbede üzerine divan heyeti genel kurula 15 dakika ara verdi. Tarafların sakinleşmesinin ardından kurul, aday konuşmalarıyla kaldığı yerden devam etti.

68 BİN 220 AVUKAT SANDIK BAŞINA GİDECEK

İstanbul Barosu'nun yeni başkanının belirleneceği seçimde dokuz aday yarışacak. Toplam 68 bin 220 avukatın oy kullanma hakkına sahip olduğu seçim, 25 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek.