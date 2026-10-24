Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İstanbul Barosu seçimlerinde ilginç anlar: Başkan adayı kürsüye çıkıp türkü söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Barosu seçimlerinde ilginç anlar: Başkan adayı kürsüye çıkıp türkü söyledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yumruklu kavgaya varan gerginliklerin yaşandığı İstanbul Barosu'nun 128. Olağan Genel Kurulu'nda ilginç anlar da meydana geldi. Başkan adaylarından Avukat Gülbeyaz Karadeniz, kürsüye çıkarak türkü söyledi. Karadeniz'in genel kurul salonundaki performansı, başkanlık seçimi öncesinde günün en dikkat çekici anlarından biri oldu.

  • İstanbul Barosu'nun Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 128. Olağan Genel Kurulu'nda avukat grupları arasındaki tartışma yumruklaşmaya dönüştü ve divan heyeti genel kurula 15 dakika ara verdi.
  • Başkan adaylarından Avukat Gülbeyaz Karadeniz genel kurulda kürsüye çıkarak türkü söyledi.
  • İstanbul Barosu başkanlık seçimi 25 Ekim Pazar günü yapılacak ve oy kullanma hakkına sahip 68 bin 220 avukat dokuz aday arasından seçim yapacak.

İstanbul Barosu'nun Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen 128. Olağan Genel Kurulu, başkanlık seçimi öncesinde gergin anlara sahne oldu. Avukat grupları arasında yaşanan tartışmaların kavgaya dönüştüğü genel kurulda, başkan adaylarından birinin kürsüde türkü söylediği anlar da dikkat çekti.

BAŞKAN ADAYI KÜRSÜDE TÜRKÜ SÖYLEDİ

Baro başkanlığı için yarışan dokuz adaydan biri olan Avukat Gülbeyaz Karadeniz, genel kurulda kürsüye çıkarak türkü söyledi. Karadeniz'in genel kurul salonundaki performansı, seçim öncesinde yaşanan gerginliğin ardından günün genel kurula damga vuran anlardan biri oldu.

SLOGAN DÜELLOSU YUMRUKLU KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Bağımsız Avukatlar Grubu adayı Avukat Arife Gökkaya Dinç’in konuşmasını tamamlamasının ardından salonda gerginlik patlak verdi. Dinç’in konuşması sonrası LGBT+ bayrağı açan bir grup avukat “Nefrete inat, yaşasın hayat” sloganları attı. Bu duruma tepki gösteren başka bir avukat grubu ise “Kahrolsun PKK” sloganlarıyla karşılık verdi. Gruplar arasında tırmanan sözlü atışma kısa sürede büyüyerek yumruklaşmaya dönüştü. Yaşanan arbede üzerine divan heyeti genel kurula 15 dakika ara verdi. Tarafların sakinleşmesinin ardından kurul, aday konuşmalarıyla kaldığı yerden devam etti.

68 BİN 220 AVUKAT SANDIK BAŞINA GİDECEK

İstanbul Barosu'nun yeni başkanının belirleneceği seçimde dokuz aday yarışacak. Toplam 68 bin 220 avukatın oy kullanma hakkına sahip olduğu seçim, 25 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek.

Umut Halavart
Umut Halavart
Haberler.com
Beşiktaş'a kötü haber! Ümit Akdağ'ın eli kırıldı

Eyvahlar olsun! Yıldız ismin eli kırıldı
Ürdün'de kilise saldırısı sonrası Kralı II. Abdullah'tan intikam yemini

Kanlı saldırıyı duyunca üniformasını giyip intikam yemini etti
Dizideki sahneye tepkiler çığ gibi! Yılmaz Erdoğan'ın X hesabı askıya alındı

O sahneye tepkiler çığ gibi! Yılmaz Erdoğan'a bir darbe daha

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'yi alarma geçiren uyarı! Kaçar gibi personel çekmenin nedeni belli oldu

Alarma geçiren uyarı! Kaçar gibi personel çekmenin nedeni belli oldu
Görüntü Türkiye'den! Gecenin karanlığında dehşete düşüren olay

Görüntü Türkiye'den! Gecenin karanlığında dehşete düşüren olay
Emret Komutanım'ın yıldızıydı! Arda Kural'ın yeni işi şaşırttı

Yerli Leonardo DiCaprio deniyordu! Yeni mesleği şaşırttı
Zonguldak'ta 3 madencinin öldüğü faciada 3 kişi gözaltında

Zonguldak'taki faciada 3 gözaltı
O eski görüntülerinden eser yok! İşte tahliye olan İzzet Yıldızhan'ın hali

O eski görüntülerinden eser yok! İşte tahliye olan İzzet Yıldızhan'ın hali
Serik'teki düğünde ziraat mühendisi damada gübre dolu çuval hediye edildi

Düğünde ilginç olay! Damada verilen hediye şok etti
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci: Bu fon meselesi maalesef yaklaşık olarak 6 kamu kurumunun ihmaliyle ilgili

"Fon mağduruyum" diyen AK Partili Zeybekci 6 kamu kurumunu işaret etti