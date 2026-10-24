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6 kişinin öldüğü feci kazada kahreden detay: Taziyeden dönüyorlarmış

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6 kişinin öldüğü feci kazada kahreden detay: Taziyeden dönüyorlarmış Haber Videosunu İzle
6 kişinin öldüğü feci kazada kahreden detay: Taziyeden dönüyorlarmış
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde kontrolden çıkarak su kanalına düşen otomobilde 4'ü çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili kahreden bir detay ortaya çıktı. Yaşamını yitiren 6 kişinin, ilçe merkezinde bir yakınlarının taziyesine katıldıktan sonra evlerine dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri hastaneden çıkarılırken yakınlarının feryatları yürekleri dağladı.

  • Mardin'in Nusaybin ilçesinde Cizre yolu üzerindeki Tepealtı Mahallesi mevkisinde bir otomobilin yol kenarındaki su kanalına uçması sonucu 4'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti.
  • Kazada yaşamını yitirenler Zana Öztürk (5), Mert Öztürk (5), Mehmet Şirin Öztürk (11), Lavin Öztürk (9), Fikriye Öztürk (30) ve Gülcan Öztürk (28) olarak belirlendi.
  • Hayatını kaybedenlerin ilçe merkezinde bir yakınlarının taziyesinden döndükleri sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden 4'ü çocuk 6 kişinin ilçe merkezinde bir yakınlarının taziyesinden döndüğü öğrenildi.

YOL KENARINDAKİ SU KANALINA UÇTU

Kaza, öğleden sonra Nusaybin ilçesi Cizre yolu üzerindeki kırsal Tepealtı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı kontrolde, araçta sıkışan Zana Öztürk (5), Mert Öztürk (5), Mehmet Şirin Öztürk (11) ve Lavin Öztürk'ün (9) yaşamını yitirdiği belirlendi.

YARALILAR DA KURTARILAMADI

Kazada yaralanan Fikriye Öztürk (30) ve Gülcan Öztürk (28) ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 kadın da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

YAKINLARININ TAZİYESİNDEN DÖNÜYORLARMIŞ

Hayatını kaybeden vatandaşların ilçe merkezinde bir yakınlarının taziyesinden döndükleri sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi. 

HASTANEDE AĞITLAR YÜKSELDİ

Hayatını kaybedenlerin cenazesi, Nusaybin Devlet Hastanesi'ndeki işlemlerinin ardından otopsi yapılmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazelerin çıkarılışı sırasında hastane önünde bekleyen yakınları ağıtlar yaktı. Cenazeler, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilecek.

BAKAN ÇİFTÇİ’DEN TAZİYE MESAJI

Öte yandan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Mardin’in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Mardin’in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4’ü çocuk 6 vatandaşımızın hayatını kaybetmesi bizleri derinden üzmüştür. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Trafikte kaybettiğimiz her can, hepimizin ortak acısıdır. Başka ocaklara ateş düşmemesi için trafik güvenliğinde hep birlikte azami hassasiyet göstermeliyiz. Rabbim, yollarımızı ayrılıklara değil kavuşmalara, acılara değil sevinçlere vesile eylesin" ifadelerini kullandı. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

araç kullanan herkes kendi canı hariç içindeki diğer canlardan mesuldür tehlike anında otomatik vitesli araçları yüksek hızda durdurmak manuel vitesli araçlardan daha zordur ona göre kullanın alıştığınız vites tipine sahip araçları kullanın. en azından acemiyken.

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Haber YorumlarıGültekin Konukcu:

arabada fazla hasarda yok allah rahmet eylesin

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