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Altınbaş Holding'in sahibi Nusret Altınbaş fon soruşturmasında gözaltına alındı

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Altınbaş Holding'in sahibi Nusret Altınbaş fon soruşturmasında gözaltına alındı
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İstanbul'da sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturmasında firari olarak aranan Altınbaş Holding'in sahibi Nusret Altınbaş teslim oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında dikkat çeken gelişmeler yaşandı.

Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 15'i tutuklanırken Altınbaş Holding yetkilisi İnan Altınbaş da cezaevine gönderilen isimler arasında yer aldı.

NUSRET ALTINBAŞ DA GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında firari olarak aranan Altınbaş Holding'in sahibi Nusret Altınbaş'ın gözaltına alındığı öğrenildi.

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Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (7)

Haber Yorumları128547Ab&:

Atın bunuda Eko nun yanına

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBarbaros:

salakça yorum yapmışsın. fon isiyley uğraşanların hepsi AKP yanlısı. araştırma yeteneğin varsa zaten görürsün ama ben yanlış kişiye mesaj verdim galiba.

yanıt12
yanıt4
Haber Yorumlarıyetiskarakoc:

Barbaros Mustafa sarıgül kim Ak partili mi Mustafa sandal kim Ak partilimi,diğerlerinin alnında mı yazıyor Ak partili diye

yanıt2
yanıt7
Haber YorumlarıZeynep Polat:

Ne kadar açsınız Allah aşkına….!

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumları7v8v5v67rx:

evet doyumsuzlar

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

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