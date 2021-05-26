DGS Taban Puanları 2021 - DGS Bölümler, DGS Geçiş Puanları
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DGS Taban Puanları 2021 - DGS Bölümler, DGS Geçiş Puanları

DGS Taban Puanları 2021 - DGS Bölümler, DGS Geçiş Puanları
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DGS taban puanları 2021 DGS sınavı ile birlikte araştırılmaya başladı. DGS tavan puanları, geçiş puanlarını ve bölümlerini dilimleri derledik. Bu yazımızda 2020 2021 DGS Taban Puanları hakkında bilgi vereceğiz. ÖSYM tarafından yayınlanan en son güncel puanları aşağıdaki listede bulabilirsiniz. İşte DGS taban puanları hakkında detaylar...

DGS Taban Puanları 2021 ve DGS Başarı Sıralamaları 2021, DGS ile alan üniversiteler, DGS Hukuk taban puanları, DGS yi kazanmak için kaç net gerekir gibi soruların cevaplarını bu yazımız içerisinde bulacaksınız.

2 yıllık meslek yüksek okullarını bitiren veya 2 yıllık Açık Öğretim fakültelerinde okuyan adayların DGS sınavına girerek diğer adaylara göre iş hayatına girme durumlarının daha çok olmasından dolayı buradan araştırma yaparak 4 yıllık DGS taban puanlarını ve başarı sıralamalarını öğrenebilirsiniz.

DGS TABAN PUANLARI 2021

ÜNİVERSİTE ADIFAKÜLTE/
YO.		BÖLÜMPUAN TÜRÜKONT.YER.TABAN PUANTAVAN PUAN
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiAcil Yardım ve Afet YönetimiSAY66291,75408297,23970
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiAcil Yardım ve Afet YönetimiSAY66286,03391308,42944
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiAcil Yardım ve Afet YönetimiSAY77283,17830286,94269
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)(Devlet Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiAcil Yardım ve Afet YönetimiSAY55282,41518291,02124
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)(Devlet Üniversitesi)Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler YüksekokuluAcil Yardım ve Afet YönetimiSAY66281,86414294,95799
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Sağlık YüksekokuluAcil Yardım ve Afet YönetimiSAY44281,21728282,94893
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiAcil Yardım ve Afet YönetimiSAY44279,43458285,00164
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiAcil Yardım ve Afet Yönetimi (İÖ)SAY77278,88683281,60070
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Bucak Sağlık YüksekokuluAcil Yardım ve Afet YönetimiSAY66278,35152282,20695
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiAcil Yardım ve Afet YönetimiSAY66277,85326281,35488
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiAcil Yardım ve Afet YönetimiSAY66277,80056283,62031
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Uygulamalı Bilimler FakültesiAcil Yardım ve Afet YönetimiSAY44275,10648277,94359
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiAcil Yardım ve Afet Yönetimi (İÖ)SAY44274,43412274,75340
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiAcil Yardım ve Afet YönetimiSAY66273,65326280,62970
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(Devlet Üniversitesi)Açık ve Uzaktan Eğitim FakültesiAcil Yardım ve Afet Yönetimi (Açıköğretim)SAY10001000251,96523328,60724

ÜNİVERSİTE ADIFAKÜLTE/
YO.		BÖLÜMPUAN TÜRÜKONT.YER.TABAN PUANTAVAN PUAN
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelik (Burslu)SAY11333,83122333,83122
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(Vakıf Üniversitesi)Sağlık Bilimleri YüksekokuluHemşirelik (Burslu)SAY11315,96301315,96301
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(Vakıf Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelik (Burslu)SAY11314,59715314,59715
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelik (Burslu)SAY11309,25464309,25464
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelik (Burslu)SAY11308,29920308,29920
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelik (Burslu)SAY11307,33335307,33335
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Vakıf Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelik (Burslu)SAY22307,30810334,46590
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelik (Burslu)SAY11307,15987307,15987
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)Diyarbakır Atatürk Sağlık YüksekokuluHemşirelikSAY88306,26378317,59866
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikSAY88305,07266315,51053
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelik (Burslu)SAY11304,28907304,28907
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (Burslu)Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (Burslu)SAY11304,13460304,13460
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelik (Burslu)SAY11303,72370303,72370
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelik (Burslu)SAY11302,91057302,91057
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikSAY88302,60859321,74421
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikSAY66301,04276318,42058
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelik (Burslu)SAY11300,86848300,86848
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)Hemşirelik Yüksekokulu (Ücretli)Hemşirelik Yüksekokulu (Burslu)SAY11299,73993299,73993
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)Hamidiye Hemşirelik FakültesiHemşirelikSAY66299,72320325,43802
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)(Devlet Üniversitesi)Hemşirelik FakültesiHemşirelikSAY1010299,25779318,92575
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet Üniversitesi)Florence Nightingale Hemşirelik FakültesiHemşirelikSAY1919298,66048312,15209
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikSAY1010298,37289329,77907
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)Sağlık Bilimleri YüksekokuluHemşirelik (Burslu)SAY11298,10632298,10632
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Hemşirelik FakültesiHemşirelikSAY1414297,54862311,86078
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikSAY77297,51340313,17400
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Sağlık YüksekokuluHemşirelikSAY66297,34682303,74431
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)(Devlet Üniversitesi)Hemşirelik FakültesiHemşirelikSAY2020297,22879309,53925
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelik (Burslu)SAY11297,18644297,18644
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikSAY55297,17531302,99910
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikSAY1717297,00052314,01733
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)Sağlık Bilimleri YüksekokuluHemşirelik (İngilizce) (Burslu)SAY11296,97845296,97845
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)Hemşirelik Yüksekokulu (Burslu)Hemşirelik Yüksekokulu (Burslu)SAY11296,83343296,83343
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(Vakıf Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelik (Burslu)SAY11296,60509296,60509
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(Vakıf Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelik (Burslu)SAY11296,56239296,56239
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)Sağlık Bilimleri YüksekokuluHemşirelik (Burslu)SAY11296,50975296,50975
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelik (Burslu)SAY11296,49270296,49270
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikSAY1717295,91541321,91648
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)Hemşirelik FakültesiHemşirelikSAY1515295,30717323,57149
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Sağlık YüksekokuluHemşirelikSAY66294,97776303,56557
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ(Devlet Üniversitesi)Sağlık YüksekokuluHemşirelikSAY44294,64065298,19682
MERSİN ÜNİVERSİTESİ(Devlet Üniversitesi)Hemşirelik FakültesiHemşirelikSAY99294,39348302,12541
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikSAY99294,30202309,16133
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikSAY1212294,14550308,33241
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikSAY99294,07024311,37612
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikSAY1010293,89598301,67836
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)(Devlet Üniversitesi)Hemşirelik FakültesiHemşirelikSAY1616293,12583311,83240
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikSAY1717293,01565311,30239
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)Hemşirelik FakültesiHemşirelikSAY2222292,98778312,03008
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikSAY88292,79818313,19831
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ(Devlet Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikSAY1515292,73659315,41302
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi)Viranşehir Sağlık YüksekokuluHemşirelikSAY66292,71264300,61847
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)(Devlet Üniversitesi)Kumluca Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikSAY55292,69203296,47099
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikSAY88292,50958312,01458
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (Devlet Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikSAY33292,47388292,63654
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Vakıf Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelik (Burslu)SAY11292,44210292,44210
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikSAY88292,22509305,28187
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Vakıf Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelik (Burslu)SAY11292,12413292,12413
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ(Devlet Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikSAY1212292,02451307,54389
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi)Sağlık Bilimleri YüksekokuluHemşirelik (Burslu)SAY11292,01956292,01956
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi)Hemşirelik FakültesiHemşirelikSAY1616291,84767311,23226
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikSAY1212291,81827318,11348
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikSAY77291,75548299,41479
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikSAY1313291,58444324,63519
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)Gülhane Hemşirelik FakültesiHemşirelik (Ankara)SAY1212291,54058295,14328
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikSAY66291,27782295,31959
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelik (İngilizce) (Burslu)SAY11291,21729291,21729
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikSAY77291,18079301,97919
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelik (Burslu)SAY11291,06058291,06058
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikSAY77291,01231297,17864
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)Sağlık Bilimleri YüksekokuluHemşirelik (%50 İndirimli)SAY44290,93420292,43493
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikSAY1919290,64213326,73096
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikSAY1010290,27295298,75911
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikSAY77290,25168302,74034
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Hemşirelik FakültesiHemşirelikSAY2424290,25053321,16181
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikSAY99290,10958306,70586
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Sağlık YüksekokuluHemşirelikSAY99290,06407305,78999
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikSAY55290,05564294,63043
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelik (İÖ)SAY77290,04096298,65927
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikSAY88289,72257299,91043
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Bucak Sağlık YüksekokuluHemşirelikSAY88289,55243310,26347
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikSAY1212289,53053310,95725
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikSAY88289,49874314,93733
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikSAY1515289,44767311,93101
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikSAY66289,30195295,67353
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)Hemşirelik FakültesiHemşirelikSAY1010289,20535296,12745
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Fethiye Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikSAY1414289,16298315,06429
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikSAY88289,10855297,59790
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikSAY55289,04699302,12520
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikSAY99289,04193299,32887
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikSAY1212289,03246316,27761
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikSAY99288,78798296,43780
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ(Devlet Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikSAY1717288,61486308,63554
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi)Hemşirelik FakültesiHemşirelik (İÖ)SAY1010288,60422294,47797
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikSAY1818288,59305302,66780
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikSAY1515288,50287311,22852
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikSAY1818288,37514308,42261
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)(Devlet Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikSAY1313288,28821309,90327
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Afşin Sağlık YüksekokuluHemşirelikSAY66288,20557312,57603
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikSAY99288,08001324,49257
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikSAY99287,85072301,74182
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelik (Burslu)SAY11287,84287287,84287
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)Hemşirelik FakültesiHemşirelik (Burslu)SAY22287,81091291,20873
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)Seydişehir Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikSAY44287,79438289,88727
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)(Devlet Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikSAY2020287,73063303,47153
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (Devlet Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikSAY99287,68971295,95981
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)Hemşirelik FakültesiHemşirelikSAY1515287,65217309,43786
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Sağlık YüksekokuluHemşirelikSAY99287,62720292,89731
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikSAY1010287,53667311,20891
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Bucak Sağlık YüksekokuluHemşirelik (İÖ)SAY44287,47635289,36419
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikSAY1212287,36478299,44036
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Sağlık YüksekokuluHemşirelikSAY99287,23926291,35238
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikSAY99287,15329296,41182
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikSAY1616287,15211304,41717
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ(Devlet Üniversitesi)Niğde Zübeyde Hanım Sağlık YüksekokuluHemşirelikSAY99287,00852315,26686
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikSAY1010286,98627298,40668
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikSAY1010286,98050296,55687
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ(Devlet Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikSAY1616286,67694298,86378
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)(Devlet Üniversitesi)Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık YüksekokuluHemşirelikSAY66286,49908311,31323
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi)Keşan Hakkı Yörük Sağlık YüksekokuluHemşirelikSAY99286,48312297,43683
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikSAY99286,47660294,37338
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikSAY99286,30941292,01846
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi)Sağlık YüksekokuluHemşirelikSAY88286,28535293,99161
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikSAY1111286,20347301,34716
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(Vakıf Üniversitesi)Sağlık Bilimleri YüksekokuluHemşirelik (%50 İndirimli)SAY44286,10235290,04890
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikSAY1010286,09030288,73855
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelik (Burslu)SAY11286,06665286,06665
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelik (İÖ)SAY66285,82348293,05892
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikSAY1616285,79405302,77742
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikSAY99285,77234287,19888
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikSAY88285,67513292,29309
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikSAY1010285,60781289,86113
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Suşehri Sağlık YüksekokuluHemşirelikSAY1313285,49361286,65058
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelik (Burslu)SAY11285,43818285,43818
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)Sağlık YüksekokuluHemşirelik (Burslu)SAY33284,81609285,38968
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)Sağlık Bilimleri YüksekokuluHemşirelik (Burslu)SAY11284,75288284,75288
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelik (Burslu)SAY11284,43507284,43507
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelik (Burslu)SAY11284,36894284,36894
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Vakıf Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelik (%50 İndirimli)SAY88283,95657296,63826
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Vakıf Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelik (%50 İndirimli)SAY44283,72808283,95411
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(Vakıf Üniversitesi)Sağlık Bilimleri YüksekokuluHemşirelik (Ücretli)SAY11283,71555283,71555
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelik (Burslu)SAY11283,40999283,40999
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (Burslu)Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (%50 İndirimli)SAY44283,27946286,28723
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)Hemşirelik YüksekokuluHemşirelik (Burslu)SAY11283,01901283,01901
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelik (%50 İndirimli)SAY77282,69544285,17132
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelik (%50 İndirimli)SAY77282,58571290,88681
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)Sağlık YüksekokuluHemşirelik (İngilizce) (Burslu)SAY11282,15167282,15167
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelik (%50 İndirimli)SAY88281,44742288,33276
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)Hemşirelik Yüksekokulu (Burslu)Hemşirelik Yüksekokulu (%25 İndirimli)SAY33281,32655282,13126
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelik (%50 İndirimli)SAY33281,14818282,09889
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelik (%50 İndirimli)SAY33281,02188282,21421
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelik (%50 İndirimli)SAY55281,01163289,36182
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelik (Ücretli)SAY77279,85613286,31493
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi)Sağlık Bilimleri YüksekokuluHemşirelik (Ücretli)SAY66278,91828285,30675
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Vakıf Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelik (Ücretli)SAY33278,18007280,53554
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)Sağlık Bilimleri YüksekokuluHemşirelik (%25 İndirimli)SAY77278,11402284,63565
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(Vakıf Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelik (%25 İndirimli)SAY33277,40716284,83026
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (Burslu)Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (Ücretli)SAY33277,20056280,71343
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelik (Ücretli)SAY55276,15203280,86675
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)Sağlık YüksekokuluHemşirelik (%50 İndirimli)SAY66275,97218279,08992
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelik (%50 İndirimli)SAY44275,95374280,39650
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)Hemşirelik FakültesiHemşirelik (%50 İndirimli)SAY88275,50736282,49265
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelik (Ücretli)SAY44275,48582277,61947
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(Vakıf Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelik (Ücretli)SAY55275,33029284,48442
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)Sağlık Bilimleri YüksekokuluHemşirelik (%50 İndirimli)SAY44275,19875282,36491
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)Hemşirelik Yüksekokulu (Burslu)Hemşirelik Yüksekokulu (Ücretli)SAY55274,89469278,99441
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY77274,11998280,89437
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)Sağlık Bilimleri YüksekokuluHemşirelik (İngilizce) (%25 İndirimli)SAY33273,21481276,46942
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)Hemşirelik YüksekokuluHemşirelik (%50 İndirimli)SAY22272,85550277,00468
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)Hemşirelik Yüksekokulu (Ücretli)Hemşirelik Yüksekokulu (Ücretli)SAY44272,67243281,01394
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(Vakıf Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelik (Ücretli)SAY22272,26458278,07354
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelik (Ücretli)SAY44272,17606274,63173
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelik (%50 İndirimli)SAY55271,85201283,26680
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelik (Ücretli)SAY44270,55233276,60279
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelik (Ücretli)SAY33269,78110273,78219
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelik (Ücretli)SAY44268,22182282,15863
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelik (Ücretli)SAY55268,09770274,95956
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelik (Ücretli)SAY44266,78642275,95118
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf Üniversitesi)Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelik (Ücretli)SAY66264,60325271,97441
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)Hemşirelik YüksekokuluHemşirelik (Ücretli)SAY33263,87942264,71623
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)Sağlık YüksekokuluHemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY33260,37774262,29376
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