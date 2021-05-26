DGS Taban Puanları 2021 - DGS Bölümler, DGS Geçiş Puanları

DGS taban puanları 2021 DGS sınavı ile birlikte araştırılmaya başladı. DGS tavan puanları, geçiş puanlarını ve bölümlerini dilimleri derledik. Bu yazımızda 2020 2021 DGS Taban Puanları hakkında bilgi vereceğiz. ÖSYM tarafından yayınlanan en son güncel puanları aşağıdaki listede bulabilirsiniz. İşte DGS taban puanları hakkında detaylar...

DGS Taban Puanları 2021 ve DGS Başarı Sıralamaları 2021, DGS ile alan üniversiteler, DGS Hukuk taban puanları, DGS yi kazanmak için kaç net gerekir gibi soruların cevaplarını bu yazımız içerisinde bulacaksınız.

2 yıllık meslek yüksek okullarını bitiren veya 2 yıllık Açık Öğretim fakültelerinde okuyan adayların DGS sınavına girerek diğer adaylara göre iş hayatına girme durumlarının daha çok olmasından dolayı buradan araştırma yaparak 4 yıllık DGS taban puanlarını ve başarı sıralamalarını öğrenebilirsiniz.

DGS TABAN PUANLARI 2021

ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE/

YO. BÖLÜM PUAN TÜRÜ KONT. YER. TABAN PUAN TAVAN PUAN ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi SAY 6 6 291,75408 297,23970 HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi SAY 6 6 286,03391 308,42944 BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi SAY 7 7 283,17830 286,94269 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)(Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi SAY 5 5 282,41518 291,02124 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)(Devlet Üniversitesi) Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi SAY 6 6 281,86414 294,95799 TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi SAY 4 4 281,21728 282,94893 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi SAY 4 4 279,43458 285,00164 BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (İÖ) SAY 7 7 278,88683 281,60070 BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Bucak Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi SAY 6 6 278,35152 282,20695 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi SAY 6 6 277,85326 281,35488 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi SAY 6 6 277,80056 283,62031 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi SAY 4 4 275,10648 277,94359 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (İÖ) SAY 4 4 274,43412 274,75340 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi SAY 6 6 273,65326 280,62970 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(Devlet Üniversitesi) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) SAY 1000 1000 251,96523 328,60724

ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE/

YO. BÖLÜM PUAN TÜRÜ KONT. YER. TABAN PUAN TAVAN PUAN BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 333,83122 333,83122 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 315,96301 315,96301 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 314,59715 314,59715 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 309,25464 309,25464 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 308,29920 308,29920 İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 307,33335 307,33335 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 2 2 307,30810 334,46590 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 307,15987 307,15987 DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi) Diyarbakır Atatürk Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik SAY 8 8 306,26378 317,59866 VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 8 8 305,07266 315,51053 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 304,28907 304,28907 DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (Burslu) Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (Burslu) SAY 1 1 304,13460 304,13460 İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 303,72370 303,72370 HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 302,91057 302,91057 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 8 8 302,60859 321,74421 MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 6 6 301,04276 318,42058 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 300,86848 300,86848 UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Hemşirelik Yüksekokulu (Ücretli) Hemşirelik Yüksekokulu (Burslu) SAY 1 1 299,73993 299,73993 SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Hamidiye Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik SAY 6 6 299,72320 325,43802 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)(Devlet Üniversitesi) Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik SAY 10 10 299,25779 318,92575 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet Üniversitesi) Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik SAY 19 19 298,66048 312,15209 BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 10 10 298,37289 329,77907 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 298,10632 298,10632 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik SAY 14 14 297,54862 311,86078 SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 7 7 297,51340 313,17400 BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik SAY 6 6 297,34682 303,74431 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)(Devlet Üniversitesi) Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik SAY 20 20 297,22879 309,53925 İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 297,18644 297,18644 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 5 5 297,17531 302,99910 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 17 17 297,00052 314,01733 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) SAY 1 1 296,97845 296,97845 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Hemşirelik Yüksekokulu (Burslu) Hemşirelik Yüksekokulu (Burslu) SAY 1 1 296,83343 296,83343 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 296,60509 296,60509 İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 296,56239 296,56239 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 296,50975 296,50975 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 296,49270 296,49270 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 17 17 295,91541 321,91648 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik SAY 15 15 295,30717 323,57149 BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik SAY 6 6 294,97776 303,56557 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ(Devlet Üniversitesi) Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik SAY 4 4 294,64065 298,19682 MERSİN ÜNİVERSİTESİ(Devlet Üniversitesi) Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik SAY 9 9 294,39348 302,12541 ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 9 9 294,30202 309,16133 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 12 12 294,14550 308,33241 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 9 9 294,07024 311,37612 HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 10 10 293,89598 301,67836 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)(Devlet Üniversitesi) Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik SAY 16 16 293,12583 311,83240 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 17 17 293,01565 311,30239 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik SAY 22 22 292,98778 312,03008 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 8 8 292,79818 313,19831 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ(Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 15 15 292,73659 315,41302 HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) Viranşehir Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik SAY 6 6 292,71264 300,61847 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)(Devlet Üniversitesi) Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 5 5 292,69203 296,47099 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 8 8 292,50958 312,01458 MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 3 3 292,47388 292,63654 NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 292,44210 292,44210 ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 8 8 292,22509 305,28187 TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 292,12413 292,12413 İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ(Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 12 12 292,02451 307,54389 KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 292,01956 292,01956 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik SAY 16 16 291,84767 311,23226 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 12 12 291,81827 318,11348 BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 7 7 291,75548 299,41479 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 13 13 291,58444 324,63519 SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Gülhane Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik (Ankara) SAY 12 12 291,54058 295,14328 MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 6 6 291,27782 295,31959 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) SAY 1 1 291,21729 291,21729 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 7 7 291,18079 301,97919 YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 291,06058 291,06058 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 7 7 291,01231 297,17864 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 4 4 290,93420 292,43493 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 19 19 290,64213 326,73096 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 10 10 290,27295 298,75911 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 7 7 290,25168 302,74034 AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik SAY 24 24 290,25053 321,16181 HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 9 9 290,10958 306,70586 TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik SAY 9 9 290,06407 305,78999 İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 5 5 290,05564 294,63043 SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İÖ) SAY 7 7 290,04096 298,65927 SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 8 8 289,72257 299,91043 BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Bucak Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik SAY 8 8 289,55243 310,26347 BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 12 12 289,53053 310,95725 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 8 8 289,49874 314,93733 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 15 15 289,44767 311,93101 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 6 6 289,30195 295,67353 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik SAY 10 10 289,20535 296,12745 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 14 14 289,16298 315,06429 ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 8 8 289,10855 297,59790 İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 5 5 289,04699 302,12520 AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 9 9 289,04193 299,32887 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 12 12 289,03246 316,27761 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 9 9 288,78798 296,43780 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ(Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 17 17 288,61486 308,63554 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik (İÖ) SAY 10 10 288,60422 294,47797 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 18 18 288,59305 302,66780 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 15 15 288,50287 311,22852 MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 18 18 288,37514 308,42261 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)(Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 13 13 288,28821 309,90327 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Afşin Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik SAY 6 6 288,20557 312,57603 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 9 9 288,08001 324,49257 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 9 9 287,85072 301,74182 SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 287,84287 287,84287 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 2 2 287,81091 291,20873 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Seydişehir Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 4 4 287,79438 289,88727 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)(Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 20 20 287,73063 303,47153 HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 9 9 287,68971 295,95981 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik SAY 15 15 287,65217 309,43786 UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik SAY 9 9 287,62720 292,89731 KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 10 10 287,53667 311,20891 BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Bucak Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik (İÖ) SAY 4 4 287,47635 289,36419 KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 12 12 287,36478 299,44036 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik SAY 9 9 287,23926 291,35238 NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 9 9 287,15329 296,41182 SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 16 16 287,15211 304,41717 NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ(Devlet Üniversitesi) Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik SAY 9 9 287,00852 315,26686 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 10 10 286,98627 298,40668 AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 10 10 286,98050 296,55687 ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ(Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 16 16 286,67694 298,86378 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)(Devlet Üniversitesi) Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik SAY 6 6 286,49908 311,31323 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik SAY 9 9 286,48312 297,43683 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 9 9 286,47660 294,37338 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 9 9 286,30941 292,01846 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik SAY 8 8 286,28535 293,99161 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 11 11 286,20347 301,34716 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 4 4 286,10235 290,04890 ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 10 10 286,09030 288,73855 LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 286,06665 286,06665 KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İÖ) SAY 6 6 285,82348 293,05892 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 16 16 285,79405 302,77742 YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 9 9 285,77234 287,19888 ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 8 8 285,67513 292,29309 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 10 10 285,60781 289,86113 SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Suşehri Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik SAY 13 13 285,49361 286,65058 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 285,43818 285,43818 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik (Burslu) SAY 3 3 284,81609 285,38968 ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 284,75288 284,75288 AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 284,43507 284,43507 KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 284,36894 284,36894 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 8 8 283,95657 296,63826 NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 4 4 283,72808 283,95411 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik (Ücretli) SAY 1 1 283,71555 283,71555 GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 283,40999 283,40999 DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (Burslu) Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (%50 İndirimli) SAY 4 4 283,27946 286,28723 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 283,01901 283,01901 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 7 7 282,69544 285,17132 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 7 7 282,58571 290,88681 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) SAY 1 1 282,15167 282,15167 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 8 8 281,44742 288,33276 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Hemşirelik Yüksekokulu (Burslu) Hemşirelik Yüksekokulu (%25 İndirimli) SAY 3 3 281,32655 282,13126 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 3 3 281,14818 282,09889 LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 3 3 281,02188 282,21421 İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 5 5 281,01163 289,36182 HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Ücretli) SAY 7 7 279,85613 286,31493 KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik (Ücretli) SAY 6 6 278,91828 285,30675 TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Ücretli) SAY 3 3 278,18007 280,53554 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik (%25 İndirimli) SAY 7 7 278,11402 284,63565 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%25 İndirimli) SAY 3 3 277,40716 284,83026 DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (Burslu) Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (Ücretli) SAY 3 3 277,20056 280,71343 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Ücretli) SAY 5 5 276,15203 280,86675 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 6 6 275,97218 279,08992 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 4 4 275,95374 280,39650 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 8 8 275,50736 282,49265 SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Ücretli) SAY 4 4 275,48582 277,61947 İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Ücretli) SAY 5 5 275,33029 284,48442 ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 4 4 275,19875 282,36491 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Hemşirelik Yüksekokulu (Burslu) Hemşirelik Yüksekokulu (Ücretli) SAY 5 5 274,89469 278,99441 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 7 7 274,11998 280,89437 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik (İngilizce) (%25 İndirimli) SAY 3 3 273,21481 276,46942 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 2 2 272,85550 277,00468 UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Hemşirelik Yüksekokulu (Ücretli) Hemşirelik Yüksekokulu (Ücretli) SAY 4 4 272,67243 281,01394 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Ücretli) SAY 2 2 272,26458 278,07354 İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Ücretli) SAY 4 4 272,17606 274,63173 GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 5 5 271,85201 283,26680 YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Ücretli) SAY 4 4 270,55233 276,60279 KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Ücretli) SAY 3 3 269,78110 273,78219 İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Ücretli) SAY 4 4 268,22182 282,15863 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Ücretli) SAY 5 5 268,09770 274,95956 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Ücretli) SAY 4 4 266,78642 275,95118 AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Ücretli) SAY 6 6 264,60325 271,97441 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik (Ücretli) SAY 3 3 263,87942 264,71623 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 3 3 260,37774 262,29376

DGS TABAN PUANLARI 2021 İÇİN TIKLAYINIZ

https://www.osym.gov.tr/Eklenti/3015,dgs2001pdf.pdf?0