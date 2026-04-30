Trendyol Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 32. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de 32. hafta heyecanı yarın, 2 Mayıs Cumartesi ve 3 Mayıs Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu haftaki mücadeleleri hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden duyuruldu.

Trendyol Süper Lig'de 32. hafta programı ve karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın

17.00 Çaykur Rizespor - Konyaspor: Ömer Faruk Turtay

20.00 Gaziantep FK - Beşiktaş: Abdullah Buğra Taşkınsoy

2 Mayıs Cumartesi

20.00 Fenerbahçe - RAMS Başakşehir: Oğuzhan Aksu

20.00 Trabzonspor - Göztepe: Ozan Ergün

20.00 Samsunspor - Galatasaray: Reşat Onur Coşkunses

3 Mayıs Pazar

20.00 Kayserispor - Eyüpspor: Mehmet Türkmen

20.00 Antalyaspor - Corendon Alanyaspor: Atilla Karaoğlan

20.00 Fatih Karagümrük - Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır

20.00 Kasımpaşa - Kocaelispor: Yasin Kol - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı