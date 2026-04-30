Kuruluş süreci tamamlandı! Meral Akşener, sahaya iniyor

Meral Akşener’in adını taşıyan vakfın kuruluş süreci tamamlanırken, gençler ve kadınlara yönelik projelerin yanı sıra politika üretimine yönelik çalışmaların da yürütülmesi planlanıyor.

  • Meral Akşener'in adını taşıyan vakfın kuruluş süreci tamamlandı ve resmi işlemler sonuçlandı.
  • Vakıf, gençler ve kadınlara yönelik sosyal, kültürel ve eğitim projeleri ile burs programları planlıyor.
  • Vakfın ilerleyen dönemde düşünce kuruluşu benzeri faaliyetlerle politika önerileri geliştirmesi hedefleniyor.

İstanbul merkezli olarak kurulan ve İYİ Parti’nin kurucu genel başkanı Meral Akşener’in adını taşıyan vakfın kuruluş sürecinin tamamlandığı öğrenildi. Vakfın resmi işlemlerinin sonuçlandığı, organizasyon yapısı ve yönetim kadrosuna ilişkin çalışmaların büyük ölçüde netleştiği ifade edildi.

GENÇLER VE KADINLARA YÖNELİK PROJELER PLANLANIYOR

Habertürk’ten Mahir Kılıç’ın haberine göre; vakıf bünyesinde özellikle gençler ve kadınlara yönelik sosyal, kültürel ve eğitim alanlarında projelerin hayata geçirilmesi planlanıyor. Bu kapsamda burs programları, eğitim destekleri, seminerler ve çeşitli sosyal sorumluluk projeleri üzerinde hazırlık yapıldığı belirtildi. Ayrıca kadınların toplumsal hayattaki rolünü güçlendirmeye yönelik çalışmaların da vakfın öncelikli hedefleri arasında yer aldığı kaydedildi.

DÜŞÜNCE KURULUŞU GİBİ DE FAALİYET GÖSTEREBİLİR

Kaynaklara göre vakfın ilerleyen dönemde akademik çalışmalar, raporlar ve saha araştırmalarıyla kamuoyuna yönelik politika önerileri geliştirmesi hedefleniyor. Bu yönüyle vakfın yalnızca sosyal projelerle sınırlı kalmayacağı, aynı zamanda düşünce kuruluşu benzeri faaliyetler de yürütebileceği ifade ediliyor.

SİYASİ ETKİSİ TARTIŞILIYOR

Vakfın kurulmasının Meral Akşener’in kamuoyundaki görünürlüğünü yeniden artırabileceği değerlendirilirken, vakıf faaliyetlerinin ilerleyen süreçte siyasi tartışmalara da konu olabileceği belirtiliyor. Vakfın resmi tanıtımının ve ilk etkinliklerinin önümüzdeki dönemde yapılması bekleniyor.

