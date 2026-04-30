İşte milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'a verilen ceza

Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören Fenerbahçe kalecisi Ederson 3 maç ceza aldı ve sezonu kapattı.

TFF'den yapılan açıklamada,

FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 26.04.2026 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 1.100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu MİSAFİR TRİBÜN 418-419 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu EDERSON SANTANA DE MORAES'in, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 80.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu EDERSON SANTANA DE MORAES'in, ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, ifadelerine yer verildi.