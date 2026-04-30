Tartıştığı adama "hakim/savcı" kartını gösterdi! Başsavcılıktan açıklama var

İstanbul Ataşehir'de genç bir kadınla adam arasında park yeri tartışması yaşandı. Kadın, arabasını evinin önünden kaldırmasını isteyen adama hakim/savcı yazılı kart gösterirken, o anların paylaşılmasının ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. İncelemede videodaki kadının hakim veya savcı olmadığı belirlenirken, soruşturma başlatıldı.

İstanbul Ataşehir’de yaşanan park yeri tartışması, bir kadının kendisini hakim ve savcı olarak tanıtmasıyla büyüdü.

HAKİM VEYA SAVCI DEĞİLMİŞ

Aracını çekmesini isteyen komşusuna üzerinde "Hakim/Savcı" yazılı bir kart göstererek baskı kurmaya çalışan kadının o anları sosyal medyada büyük tepki topladı.

Görüntülerin ardından harekete geçen İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kadının yargı mensubu olmadığını tespit ederek hakkında soruşturma başlattı. 

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMihrali:

Bu memlekette hakim ya da savcı olmak ayrıcalıklı bişey olmalı ki bi çok insan sahte ya da gerçek bu zırha sığınıyor. kanunlar önünde hepimizin eşit olması gerekmiyor mu aslında? artık "sen benim kim olduğumu biliyor musun" devrini geride bırakmamız gerek. uygar ülke böyle olur.

Haber YorumlarıDüşünen adam:

Hukuk hukukçular için siyaset sahtekarlar icin olursa biz daha çok havanda su döveriz...

Haber Yorumlarımurat zülüflü:

araç trafikten belli bir süre men edilmeli o savcı kimliği kullanan bayana da gerekli ceza verilmeli

Haber YorumlarıAdolf Reinhardt:

O karttan bende istiyorum.

Haber Yorumlarıtahsin bueyuekkol:

Kadin kendinden olmuş ama hergelende benim kapımın önüne park edemesin diye birşer yok. Orası devletin malı herkes park edebilir.

