Tartıştığı adama 'hakim/savcı' kartını gösterdi! Başsavcılıktan açıklama var

İstanbul Ataşehir’de yaşanan park yeri tartışması, bir kadının kendisini hakim ve savcı olarak tanıtmasıyla büyüdü.

HAKİM VEYA SAVCI DEĞİLMİŞ

Aracını çekmesini isteyen komşusuna üzerinde "Hakim/Savcı" yazılı bir kart göstererek baskı kurmaya çalışan kadının o anları sosyal medyada büyük tepki topladı.

Görüntülerin ardından harekete geçen İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kadının yargı mensubu olmadığını tespit ederek hakkında soruşturma başlattı.