Tartıştığı adama "hakim/savcı" kartını gösterdi! Başsavcılıktan açıklama var
İstanbul Ataşehir'de genç bir kadınla adam arasında park yeri tartışması yaşandı. Kadın, arabasını evinin önünden kaldırmasını isteyen adama hakim/savcı yazılı kart gösterirken, o anların paylaşılmasının ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. İncelemede videodaki kadının hakim veya savcı olmadığı belirlenirken, soruşturma başlatıldı.
İstanbul Ataşehir’de yaşanan park yeri tartışması, bir kadının kendisini hakim ve savcı olarak tanıtmasıyla büyüdü.
HAKİM VEYA SAVCI DEĞİLMİŞ
Aracını çekmesini isteyen komşusuna üzerinde "Hakim/Savcı" yazılı bir kart göstererek baskı kurmaya çalışan kadının o anları sosyal medyada büyük tepki topladı.
Görüntülerin ardından harekete geçen İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kadının yargı mensubu olmadığını tespit ederek hakkında soruşturma başlattı.