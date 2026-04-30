Otomobili alev alan sürücü gözyaşlarını tutamadı

SİVAS'ta seyir halindeyken aniden alev alan otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sürücü Tuncay Gün, otomobilin yanma anını gözyaşlarıyla izledi.

Yangın saat 18.00 sıralarında Sivas- Ankara kara yolu üzerinde Karşıyaka kavşağında yaşandı. Tuncay Gün yönetimindeki 15 PC 045 plakalı otomobil seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Yangını fark eden sürücü Gün, otomobilden inerek uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken sürücü Tuncay Gün aracının alevler içinde kalmasını gözyaşları ile izledi. Tuncay Gün'ü olay yerine gelen bir polis memuru teselli etti. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli zirvesi

İşte Erdoğan ile Bahçeli'nin masasındaki konu başlıkları
CHP'li Görele eski Belediye Başkanı Hasbi Dede'ye taciz davasında 1 yıl 6 ay hapis cezası

Tacizden yargılanan Hasbi Dede'nin cezası belli oldu

Altın için ezber bozan tahmin

Altın için ezber bozan tahmin
Süper Lig'de 32'nci hafta hakemleri açıklandı: TFF'den Yasin Kol kararı

TFF'den Yasin Kol için yeni karar

Ukrayna, Rusya'daki dev petrol rafinerisini İHA'larla vurdu

Savaşta korkulan oldu! Ülkenin can damarını İHA'yla vurdular
CHP'li Görele eski Belediye Başkanı Hasbi Dede'ye taciz davasında 1 yıl 6 ay hapis cezası

Tacizden yargılanan Hasbi Dede'nin cezası belli oldu

Yeni Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan'a uğurlama programı! Tek tek helallik istedi

O artık Emniyet'in bir numarası! Veda ederken tek tek helallik istedi
Dicle Üniversitesi'nin kampüsünde petrol bulundu! 6 sondaj kuyusu açılacak

Türkiye'de bir ilk! Üniversitenin kampüsünde petrol bulundu