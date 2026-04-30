Fenerbahçe'den Salah bombası

Fenerbahçe’nin gelecek sezon için yaptığı transfer planlamasında dünya yıldızı Mohamed Salah iddiası gündemi sarstı. Liverpool ile sözleşmesi sona erecek olan Mısırlı futbolcunun sarı-lacivertlilere olumlu yanıt verdiği öne sürüldü.

20 MİLYON EURO MAAŞ TALEBİ

İddialara göre Mohamed Salah’ın Fenerbahçe’ye transfer olmaya sıcak baktığı ancak yıllık 20 milyon euro garanti ücret talep ettiği belirtildi. Bu yüksek maaş beklentisi, görüşmelerin en kritik noktası olarak öne çıktı.

GÖRÜŞMELER DERBİ SONRASINA KALDI

Fenerbahçe yönetiminin, Salah cephesinden gelen olumlu sinyalin ardından süreci hızlandırmak istediği ve üçüncü görüşmeyi Galatasaray derbisinin sonrasına planladığı ifade edildi. Ancak kulüpte yaşanan son gelişmeler nedeniyle transfer görüşmelerinin geçici olarak durdurulduğu aktarıldı. Yaşanan gelişmeler sonrası Salah tarafının beklemeye geçtiği ve sürecin nasıl ilerleyeceğinin merak konusu olduğu kaydedildi.