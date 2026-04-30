Tacizden hapis cezası alan Hasbi Dede'nin telefonundan mide bulandıran yazışmalar çıktı

Giresun'da lise öğrencisi Tuana Elif Torun'a tacizle suçlanan, görevden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılırken, telefon incelemesinden mide bulandıran detaylar çıktı. Dede'nin farklı kadınlara ait fotoğrafların olduğu, cinsel içerikli sohbetler ettiği tespit edildi.

  • Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, lise öğrencisi Tuana Elif Torun'a sanal medyadan cinsel taciz mesajları gönderdiği gerekçesiyle 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
  • Dede'nin telefon incelemesinde farklı kadınlarla cinsel içerikli yazışmalar ve kadınların fotoğraf gönderdiği tespit edildi.
  • Mağdur Tuana Elif Torun, davanın ikinci duruşması öncesinde bir trafik kazasında hayatını kaybetti.

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, 8 Şubat’ta iddiaya göre; lise öğrencisi Tuana Elif Torun’a sanal medyadan gönderdiği mesajlar nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı. Cumhuriyet savcılığı tarafından Dede'nin ifadesi alındı. Tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Dede, yurt dışına çıkış yasağı konulup, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

CİNSEL TACİZ SUÇLAMASIYLA TUTUKLANDI

Savcılığın itirazı sonrası 10 Şubat’ta yeniden ifade için adliyeye çağrılan Dede, 'Çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz' suçlamasıyla tutuklandı. İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Dede, hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle Görele 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Dede, davanın ilk duruşmasında adli kontrol şartı uygulanıp, tahliye edildi. Dede’nin yerine belediye meclisinde yapılan seçimle CHP’li meclis üyesi Aysel Uzun başkan vekili seçildi. Dede, partisi CHP’den Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla ihraç edildi.

TUANA İKİNCİ DURUŞMA ÖNCESİ KAZADA ÖLDÜ

Davanın mağduru Tuana Elif Torun’a, 28 Mart’ta Görele ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nun Görele köprüsü mevkisinde yolun kenarında yürürken Adem Hasbaş yönetimindeki 28 RE 752 plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralanan Tuana Elif Torun, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli sürücü ise tutuklandı.

HASBİ DEDE'YE 1 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Görele 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde, Hasbi Dede’nin yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. Tutuksuz yargılanan Hasbi Dede duruşmaya katılmadı. Duruşmada taraf avukatlarıyla davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı bulundu. Mahkeme hakimi, duruşma sonrasında Hasbi Dede hakkında 1 yıl 6 ay hapis cezası verirken, hükmün açıklanmasının geri bırakılmamasına hükmetti.

Öte yandan dava sürecinde Hasbi Dede'nin telefonu da emniyet kriminalde incelemeye alındı. Hasbi Dede'nin telefonundan çıkanlar mide bulandırdı. Farklı kadınlarla cinsel içerikli sohbetler ettiği görülen Dede'ye kadınların fotoğraf gönderdiği de tespit edildi.

Turan Yiğittekin
Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli zirvesi

İşte Erdoğan ile Bahçeli'nin masasındaki konu başlıkları
Bakan Yumaklı, yaklaşık 1,4 milyar lira tarımsal destekleme ödemesinin bugün yapılacağını bildirdi

Müjde verildi! Toplam 1,4 milyar lira bugün hesaplara yatıyor
Kuruluş süreci tamamlandı! Meral Akşener, sahaya iniyor

Kuruluş süreci tamam! Akşener, sahaya iniyor
Özgürlüğüne yeni kavuşan Mert Hakan Yandaş'a 12 ay hak mahrumiyeti cezası

Bahis oynamanın bedelini ödemeye devam ediyor! Rekor ceza yedi
Haberler.com
500

Haber Yorumları
Erdal Albayrak:

İçerde...

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan'a uğurlama programı! Tek tek helallik istedi

O artık Emniyet'in bir numarası! Veda ederken tek tek helallik istedi
Yasak aşk baskını! 20 katlı apartmanın balkonundan kaçmaya çalıştı

20 katlı binada yasak aşk paniği! Kadının eşi ansızın eve gelince...
Ukrayna, Rusya'daki dev petrol rafinerisini İHA'larla vurdu

Savaşta korkulan oldu! Ülkenin can damarını İHA'yla vurdular
Gülhan'ı altınları için öldüren üst komşusu, su içme bahanesiyle içeri girmiş

Gülhan'ı altınları için öldüren komşudan, korkunç plan
Yeni Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan'a uğurlama programı! Tek tek helallik istedi

O artık Emniyet'in bir numarası! Veda ederken tek tek helallik istedi
Süper Lig'de 32'nci hafta hakemleri açıklandı: TFF'den Yasin Kol kararı

TFF'den Yasin Kol için yeni karar

Dicle Üniversitesi'nin kampüsünde petrol bulundu! 6 sondaj kuyusu açılacak

Türkiye'de bir ilk! Üniversitenin kampüsünde petrol bulundu