Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli zirvesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli arasındaki görüşme Beştepe'de başladı.

ERDOĞAN İLE BAHÇELİ BEŞTEPE'DE GÖRÜŞÜYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Yaklaşık bir saat sürecek görüşmede, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda atılacak yeni adımlar ve Meclis’e gelmesi planlanan yasal düzenlemeler kapsamlı şekilde ele alınacak.

Görüşmenin dış siyaset ayağında ise bölgede tırmanan gerilim ve İran eksenli savaş riskleri masaya yatırılacak. Orta Doğu’daki çatışmaların Türkiye’nin sınır güvenliğine etkilerini değerlendiren Erdoğan ve Bahçeli, olası tehditlere karşı alınacak milli önlemleri istişare edecek. Zirve, Cumhur İttifakı’nın iç ve dış politikadaki uyumunu bir kez daha teyit eden kritik bir buluşma olarak kayıtlara geçti.