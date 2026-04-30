Meksika’da "Tatlı" soygun: Örümcek maymun pastaneyi tek hamlede boşalttı
Meksika’nın başkenti Mexiko City'de bir örümcek maymununun pastaneye girerek gerçekleştirdiği "tatlı soygun" anları cep telefonu kameralarına yansıdı. Müşterilerin şaşkın bakışları arasında doğrudan teşhir reyonuna yönelen maymun, saniyeler içinde seçtiği ürünleri alarak kayıplara karıştı.
- Mexico City'de bir örümcek maymunu pastaneye girip iki çörek çalarak kaçtı.
- Maymunun hareketleri, daha önce de aynı pastaneyi ziyaret ettiğini düşündürdü.
- Pastane yetkilileri maymun hakkında şikayette bulunmadı.
Meksika’nın başkenti Mexico City’de alışılmışın dışında bir "hırsızlık" olayı yaşandı. Şehrin popüler bir pastanesine giren sevimli bir örümcek maymunu, profesyonel bir soyguncuyu aratmayan bir hızla hedefindeki çörekleri çalarak kaçtı.
İLK ZİYARETİ DEĞİL GİBİ
Görüntülerde, pastanenin tezgahına hızla tırmanan maymunun hiçbir tereddüt yaşamadan doğrudan donut ve çöreklerin bulunduğu cam bölmeye yöneldiği görülüyor. Çevredeki müşterilerin şaşkın bakışları ve kahkahaları arasında, bir değil tam iki çöreği ağzına ve eline alan maymun, saniyeler içinde dükkandan dışarı fırladı.
"TERTEMİZ BİR KAÇIŞ"
Olay anını cep telefonlarıyla kaydeden müşterilerin "Yum yum!" (Leziz) sesleri eşliğinde, maymunun son derece seri hareket etmesi dikkat çekti. Görgü tanıkları, maymunun hangi ürünü alacağını önceden biliyor gibi davrandığını belirterek, "Bu kesinlikle onun buraya ilk gelişi değil, tam bir profesyonel gibi hareket etti ve tertemiz bir kaçış yaptı," yorumunda bulundular.
SOSYAL MEDYADA İLGİ ODAĞI OLDU
Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler binlerce kez izlendi. Pastane yetkilileri ise bu sevimli soyguncuya karşı herhangi bir şikayette bulunmazken, maymunun bir sonraki ziyareti için şimdiden meraklı bir bekleyiş başladı.