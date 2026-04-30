Fener taraftarını delirten paylaşım: Düştüğü nota tepki yağıyor
Galatasaray derbisinde alınan 3-0’lık mağlubiyetin ardından şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe’de Edson Alvarez gelişmesi gündeme oturdu. Aylar sonra takımla çalışmalara başlayan Edson Alvarez’in “Çocuklarla tekrar bir aradayız” paylaşımı, derbi mağlubiyeti sonrası Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti.
- Edson Alvarez, sakatlığı nedeniyle uzun süre sonra takımla antrenmana çıktı.
- Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisinde 3-0 mağlup olmasının ardından Alvarez'in 'Çocuklarla tekrar bir aradayız' paylaşımı taraftarların tepkisini çekti.
Galatasaray derbisinde alınan 3-0’lık mağlubiyetin ardından şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe’de Edson Alvarez gelişmesi gündeme oturdu. Uzun süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan yıldız oyuncu, takımla çalışmalara başladı.
AYLAR SONRA TAKIMLA ANTRENMANDA
Sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Edson Alvarez’in yeniden takımla birlikte çalışmalara katıldığı öğrenildi. Bu gelişme teknik heyet açısından olumlu karşılansa da zamanlaması dikkat çekti.
PAYLAŞIMI KRİZ YARATTI
Meksikalı futbolcunun antrenman dönüşü yaptığı “Çocuklarla tekrar bir aradayız” paylaşımı ise sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti. Derbi mağlubiyetinin hemen ardından gelen bu ifade, sosyal medyada yoğun şekilde eleştirildi.
TARAFTARDAN SERT YORUMLAR
Fenerbahçeli taraftarlar, paylaşımı “ciddiyetsiz” bulurken, takımın içinde bulunduğu durumun göz ardı edildiği yönünde yorumlar yaptı. Edson Alvarez’in dönüşü kadar yaptığı paylaşım da gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.