Torreira'yı unuttu! İşte Devrim Özkan'ın yeni aşkı

Oyuncu Devrim Özkan ile Fransız voleybolcu Trevor Clevenot hakkında ortaya atılan aşk iddiaları, sosyal medyadaki son paylaşımlarla yeniden gündeme geldi.

TORREIRA İLE İNİŞLİ ÇIKIŞLI İLİŞKİ

Devrim Özkan, daha önce Galatasaray’ın yıldızı Lucas Torreira ile yaşadığı inişli çıkışlı ilişkiyle gündeme gelmişti. İkili, birkaç kez ayrılıp barıştıktan sonra 2025 yılının Ağustos ayında yollarını kesin olarak ayırmıştı.

AYNI YERDEN PAYLAŞIM DİKKAT ÇEKTİ

Ayrılığın ardından adı Trevor Clevenot ile anılan Özkan’ın, Fransız voleybolcuyla aynı yerden ve aynı manzarayla paylaşım yapması dikkat çekti. Bu detay, aşk iddialarını yeniden gündeme taşıdı.

SOSYAL MEDYADA TAKİP DETAYI

İkilinin sosyal medyada birbirlerini takip etmesi de dikkatlerden kaçmadı. Bu durum, iddiaları güçlendiren bir gelişme olarak yorumlandı.

GÖZLER İKİLİDE

Her iki isim de konuyla ilgili sessizliğini korurken, sosyal medyadaki paylaşımlar sonrası gözler yeniden Devrim Özkan ve Trevor Clevenot’a çevrildi.