Ali Babacan’dan “emekliye 14 maaş verilsin” önerisi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, çok tartışılan bayram ikramiyesi için emeklilerin çok beğeneceği yeni bir formül önerdi. Babacan, “Ölçü şudur: Emekli bayram ikramiyesi eşittir bir kurban parası. Devlet diyecek ki 'Ben artık emeklime 12 maaş vermiyorum, 14 maaş veriyorum' diyecek. Bu işi bitirecek. Her bayramda da bunlarla uğraştırmayacak” dedi.

“EMEKLİ 4 BİN LİRAYA MAHKUM”

Cumhur Haber Ajansı'na konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Bugün emeklimiz maalesef 4 bin liraya mahkûm. Ramazan Bayramı'nda da Kurban Bayramı'nda da ısrarla, inatla ‘Bunu artırmayacağız’ diyor hükümet. Şu anda baktığımızda büyük bir haksızlık var, büyük bir zulüm var” ifadelerini kullandı.

“BAYRAM İKRAMİYESİ KURBAN BEDELİ KADAR OLSUN” ÖNERİSİ

Emekli ikramiyesini belirlerken Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yurt içinde kestiği kurban bedeline bakmak gerektiğini belirten Babacan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İçeride kurban bedeli kaç para? En az o kadar vereceksiniz. O da yaklaşık zaten asgari emekli ücretiyle, asgari emekli maaşıyla denk geliyor. Bugün yapılması gereken kestirmeden emeklilerimize hem Ramazan'da hem de Kurban'da birer maaş ikramiye vermek. Yapılması gereken bu. Devlet diyecek ki "Ben artık emeklimize 12 maaş vermiyorum, 14 maaş veriyorum" diyecek. Bu işi bitirecek. Her bayramda da bunlarla uğraştırmayacak. Bir de ulufe dağıtır gibi, böyle bir şey dağıtır gibi yapıyorlar. Yazıktır zaten emeklimizin hakkı yani. Çalışmış, prime yatırmış, emekli olmuş. Şimdi o hakkının karşılığı emekli maaşı alıyor. Kimsenin verdiği bir lütuf değil.”