İBB davasında 15 kişinin tahliye gerekçeleri açıklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında görülen davada mahkeme, aralarında Emrah Yüksel, İsmet Korkmaz, Mehmet Çağlar Kuru, Ulaş Yılmaz, Yusuf Utku Şahin, Çağlar Türkmen, Adem Soytekin, Seyhan Özcan, Nuri Cem Ceylan, Esma Bayrak, Murat Keleş, Fatih Özçelik, İsmail Akkaya, Harun Cengiz Beğenmez ve Mehmet Kaya’nın bulunduğu 15 tutuklu sanık hakkında tahliye kararı verdi.

RÜŞVET SUÇLAMASI YOK

Mahkemenin değerlendirmesinde, tahliye edilen sanıkların hiçbirine yönelik rüşvet suçlaması bulunmadığı, bu kişilerin rüşvet ağı içerisinde yer alan kamu görevlileri ya da belediye bürokratları arasında olmadığı belirtildi.

Öte yandan sanıklardan Adem Soytekin’in etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdiği ifadeleri mahkeme huzurunda da yinelediği, örgüt yapısına ilişkin faydalı bilgiler sunduğu ve önceki beyanlarının arkasında durmasının tahliye kararında etkili olduğu kaydedildi.

SANIKLARIN BİREYSEL DURUMU

Sanıkların bireysel durumlarına ilişkin değerlendirmelerde ise çoğunun yalnızca tek bir eylemle ilişkilendirildiği ifade edildi. Fatih Özçelik’in tek eylem kapsamında ayrıca ihale komisyon üyesi olduğu, İsmail Akkaya ve Seyhan Özcan’ın ise birleşen Beyoğlu iddianamesine yönelik anlatımlarının sınırlı kaldığı belirtildi.

Sanıkların bireysel durumları şu şekilde sıralandı:

Emrah Yüksel: Tek eylemden sorumlu

İsmet Korkmaz: Tek eylemden sorumlu

Mehmet Çağlar Kuru: Tek eylemden sorumlu

Nuri Cem Ceylan : Tek eylemden sorumlu

Ulaş Yılmaz: Tek eylemden sorumlu

Yusuf Utku Şahin: Tek eylemden sorumlu

Esma Bayrak: Tek eylemden sorumlu

Çağlar Türkmen: Tek eylemden sorumlu

Murat Keleş: Tek eylemden sorumlu

Fatih Özçelik: Tek eylemden sorumlu, ihale komisyon üyesi

Harun Cengiz Beğenmez: Tek eylemden sorumlu

Mehmet Kaya: Tek eylemden sorumlu

İsmail Akkaya: Beyoğlu iddianamesine ilişkin anlatımı sınırlı

Seyhan Özcan: Beyoğlu iddianamesine ilişkin anlatımı sınırlı

Adem Soytekin: Etkin pişmanlıktan yararlandı, beyanlarını mahkemede yineledi