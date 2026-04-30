Ertan Torunoğulları fena patladı: İsmimi reyting kaşarlığına malzeme etme

Fenerbahçe Yöneticisi Ertan Torunoğulları, gazeteci İbrahim Seten’in açıklamalarına sert sözlerle yanıt verdi. Torunoğulları’nın ifadeleri kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

“ŞİVEMLE İLGİLİ SÖZLERİ ŞAŞIRTMADI”

Torunoğulları, Seten’in kendisi hakkında yaptığı yorumlara tepki göstererek, şivesi üzerinden yapılan eleştirilerin kendisini şaşırtmadığını belirtti. Karslı kimliğiyle gurur duyduğunu vurgulayan sarı-lacivertli yönetici, bu durumun kendisi için bir değer olduğunu ifade etti.

"KİMLİĞİMDEN ÖDÜN VERMEDİM"

35 yıldır Avrupa’da yaşadığını ve iş hayatında önemli başarılar elde ettiğini belirten Torunoğulları, bu süreçte kimliğinden ödün vermediğini dile getirdi. Başkalarına benzemek yerine kendi değerleriyle var olduğunu vurguladı.

"FENERBAHÇE’YE HİZMET ETME ONURU"

Fenerbahçe’de görev almanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu ifade eden Torunoğulları, hem maddi hem manevi olarak kulübe katkı sağlamak için elinden geleni yaptığını söyledi.

"SUNİ YORUMLARLA DEĞERLENDİRİLEMEZ"

Kendisine yönelik eleştirilerin gerçeklikten uzak olduğunu savunan Torunoğulları, Fenerbahçe gibi büyük bir kulübün bu tür yorumlarla değerlendirilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

NET MESAJ: BİR DAHA MALZEME ETME

Açıklamasının sonunda İbrahim Seten’e doğrudan seslenen Torunoğulları, isminin “reyting kaşarlığına malzeme edilmemesini” istedi.

İşte Ertan Torunoğulları'nın açıklaması:

"Sn. İbrahim Seten'e cevabımdır,

3 Temmuz sürecinden beri Fenerbahçe camiasının malumu, etrafının pohpohlamasıyla kendini Baron zanneden birisinin şivem ile ilgili söyledikleri şaşırtmadı.

Ülkesinin farklılıklarından bu kadar bihaber olan İbrahim Beye, Karslı olmaktan, Kars şivesiyle konuşmaktan, 35 yıldır Avrupa'da yaşayıp, iş alanımda önemli başarılar elde ederken, başkasına özenmeden, özümden feragat etmeden bunu yapmış olmanın gururunu yaşadığımı hatırlatmak isterim.

Bugüne kadar şaklabanlara kendimi beğendirmek için kişilğimden ödün vermemeye özen gösterdim, bu konuda noksan olanların suni değerlendirmelerle önemli bir tespit yaptıklarını düşünmeleri de şaşırtmıyor.

Ben, kongrenin teveccühü ve Sn. Sadettin Saran'ın takdiriyle hayatımın en önemli parçalarından biri olan Fenerbahçe'ye hizmet etme şerefini yaşadım. İlk günden itibaren de gerek maddi gerek manevi konuda elimden gelenin en iyisini yaptım. Çok sevdiğim Fenerbahçe'nin yöneticilik kriterlerinin Sn. Seten tıynetinde birisinin değerlendirmesine kalacak kadar küçülmediğini umut ediyor, benimle ilgili başka suni bir analizi yoksa, ismimi reyting kaşarlığına bir daha malzeme etmemesini rica ediyorum."