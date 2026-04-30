Batman'da bir evde bir kadın ve bir erkek yanmış halde ölü bulundu

Batman'da apartman dairesindeki yangın ihbarına giden ekipler girdikleri evde Süreyya İbrahim ile Metin Erman’ın cansız bedenleriyle karşılaştı.

Batman'da bir evde bir kadın ve bir erkek yanmış vaziyette ölü bulundu.

KADIN VE ERKEĞİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi Zengin Apartmanı'nda bulunan bir dairenin balkonundan dumanlar çıktığını fark eden komşular durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine AFAD, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, içeride bir kadın ve bir erkeğin yanmış bir şekilde yerde olduğunu ve halının bir kısmının yandığını belirledi.

Sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede iki kişinin de olay yerinde hayatını kaybettiği tespit etti. Hayatını kaybeden kişilerin Süreyya İbrahim (45) ve Metin Erman (52) olduğu belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri evde detaylı çalışma yaparken, cenazeler otopsi için Batman Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangının çıkış sebebinin yanı sıra hayatını kaybedenlerin ölüm sebebinin belirlenmesi için incelemeler sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran: Husiler Babülmendep Boğazı'nı kapatacak

İran'a özendiler, onlar da kritik güzergahı kapatıyorlar
Tacizden hapis cezası alan Hasbi Dede'nin telefonundan mide bulandıran yazışmalar çıktı

CHP'li Hasbi Dede'nin telefonundan mide bulandıran mesajlar çıktı
Yasak aşk baskını! 20 katlı apartmanın balkonundan kaçmaya çalıştı

20 katlı binada yasak aşk paniği! Kadının eşi ansızın eve gelince...
Süper Lig'de 32'nci hafta hakemleri açıklandı: TFF'den Yasin Kol kararı

TFF'den Yasin Kol için yeni karar

5 yaşındaki Hamza'nın can verdiği köpek dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı

Yürek yakan anlar! Başı boş köpekler minik Hamza'yı böyle parçaladı
İran: Yüzde 40'ı kara ve koridor yollarına aktarılabilir

Çözümü buldular! İran, ABD ablukasını böyle kıracak
Yasak aşk baskını! 20 katlı apartmanın balkonundan kaçmaya çalıştı

20 katlı binada yasak aşk paniği! Kadının eşi ansızın eve gelince...
ABD–Venezuela arasında 7 yıl sonra uçuşlar yeniden başladı

7 yıldan sonra bir ilk: İki ülke arasında hava köprüsü yeniden açıldı
Eşini ve kayınvalidesini öldüren sanıktan hakimi çıldırtan 'öpücük' savunması

Katil zanlısından hakimi çıldırtan "öpücük" savunması