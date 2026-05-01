BAE’den vatandaşlarına 3 ülkeye seyahat yasağı

BAE’den vatandaşlarına 3 ülkeye seyahat yasağı
Birleşik Arap Emirlikleri, artan bölgesel güvenlik riskleri nedeniyle vatandaşlarına yönelik dikkat çeken bir karar aldı. BAE Dışişleri Bakanlığı, İran, Lübnan ve Irak’a seyahatleri yasakladığını duyururken, bu ülkelerde bulunan vatandaşlarına da derhal ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu. Kararın, Orta Doğu’daki son gelişmeler ve güvenlik endişeleri çerçevesinde alındığı belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), bölgedeki güvenlik gelişmelerini gerekçe göstererek vatandaşlarının İran, Lübnan ve Irak’a seyahat etmesini yasakladı. Reuters’in haberine göre, karar BAE Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamayla duyuruldu.

“DERHAL ÜLKEYİ TERK EDİN" ÇAĞRISI 

Bakanlık, söz konusu üç ülkede bulunan Emirlik vatandaşlarına da çağrıda bulunarak, bulundukları yerleri en kısa sürede terk edip ülkeye geri dönmelerini istedi.

GEREKÇE: BÖLGESEL GELİŞMELER

Açıklamada, kararın Orta Doğu’daki son gelişmeler ve artan güvenlik riskleri nedeniyle alındığı belirtildi. Vatandaşların güvenliğinin öncelikli olduğu vurgulandı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DUYURDU 

BAE Dışişleri Bakanlığı, Perşembe günü yaptığı açıklamada yasağın yürürlüğe girdiğini bildirirken, vatandaşların resmi uyarılara uyması gerektiğini ifade etti.

Elif Yeşil
