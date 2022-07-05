Buca Belediyesi Haberleri - Buca Belediyesi Haber - Haberler

Buca Belediyesi Haberleri
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AK PARTİLİ KAYA'DAN BUCA CEZAEVİ ALANIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA BULVAR VE YEŞİL ALAN OLARAK PLANLAYACAĞIZ
İzmir'de paylaşımları tepki çeken belediye meclis üyesi CHP'li Bülent Uygur partisinden istifa etti
AK Parti'li Kalfaoğlu'ndan kadın bedeni üzerinden zeytinyağı paylaşımına tepki
İzmir elektrik kesintisi! 17-18 Şubat İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!
İzmir elektrik kesintisi! 16-17 Şubat İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!
İzmir elektrik kesintisi! 15-16 Şubat İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!
Buca metrosu ne zaman bitecek? İzmir Buca metro durakları belli oldu mu?
Kılıçdaroğlu nikah şahidi olduğu geline bilezik taktı, tavsiyesi gündem oldu
Buca Metrosu'nun temelinin atılacağı 14 Şubat öncesi hazırlıklar sürüyor