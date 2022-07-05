Buca Belediyesi Haberleri - Buca Belediyesi Haber - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberler
Haberler ›› Buca Belediyesi Haberleri
Bizi Takip Edin!
Haberler.com Facebook Sayfası
Haberler.com Twitter Sayfası
Haberler.com Instagram Sayfası
Rss Image RSS
Sitene Ekle

Buca Belediyesi Haberleri

Buca Belediyesi haber, Buca Belediyesi son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Buca Belediyesi'nden Bayram Öncesi Denetim Mesaisi

Buca Belediyesi'nden Bayram Öncesi Denetim Mesaisi

Buca Belediyesi - 05.07.2022
Buca'da Madımak'ta hayatını kaybedenler anıldı

Buca'da Madımak'ta hayatını kaybedenler anıldı

Buca Belediyesi - 03.07.2022
Buca'da Okul Öncesi Eğitim Almayan Çocuk Kalmayacak

Buca'da Okul Öncesi Eğitim Almayan Çocuk Kalmayacak

Buca Belediyesi - 01.07.2022
Bucalı Minikler, Dev Şirinlerle Eğlendi

Bucalı Minikler, Dev Şirinlerle Eğlendi

Buca Belediyesi - 27.06.2022
Aşıklık Geleneği Buca'da Yaşatılıyor

Aşıklık Geleneği Buca'da Yaşatılıyor

Buca Belediyesi - 24.06.2022
Buca Sokakları Yaz Çiçekleri ile Süslendi

Buca Sokakları Yaz Çiçekleri ile Süslendi

Buca Belediyesi - 23.06.2022
Buca'da Hem İnziva Hem Yoga

Buca'da Hem İnziva Hem Yoga

Buca Belediyesi - 20.06.2022
Buca'da Dağcı Ekipten Atatürk Maskı'na Özel Bakım

Buca'da Dağcı Ekipten Atatürk Maskı'na Özel Bakım

Buca Belediyesi - 17.06.2022
Buca'da Ali Rıza Ertan Şiir Yarışması'nın Kazananları Belli Oldu

Buca'da Ali Rıza Ertan Şiir Yarışması'nın Kazananları Belli Oldu

Buca Belediyesi - 11.06.2022
Buca'da Çevre Haftası'na Anlamlı Final

Buca'da Çevre Haftası'na Anlamlı Final

Buca Belediyesi - 09.06.2022
Buca Belediyesi'nden 12 D Film Aracı ile Erken Karne Hediyesi

Buca Belediyesi'nden 12 D Film Aracı ile Erken Karne Hediyesi

Buca Belediyesi - 07.06.2022
15. Yörük Kültürünü Tanıtma ve Kiraz Festivali'ne yoğun ilgi

15. Yörük Kültürünü Tanıtma ve Kiraz Festivali'ne yoğun ilgi

Buca Belediyesi - 06.06.2022
'Nar Elçileri' Buca'da dayanışmayı büyütüyor

'Nar Elçileri' Buca'da dayanışmayı büyütüyor

Buca Belediyesi - 03.06.2022
'Kiraz kırmızısı' festival başlıyor

"Kiraz kırmızısı" festival başlıyor

Buca Belediyesi - 03.06.2022

Buca Belediyesi'nden Bayram Öncesi Denetim Mesaisi
Buca Sokakları Tek Tek Yenileniyor

Buca Sokakları Tek Tek Yenileniyor

Buca Belediyesi - 02.06.2022
Buca parkları yaza hazırlanıyor

Buca parkları yaza hazırlanıyor

Buca Belediyesi - 01.06.2022
Buca'nın Parkları Yaza Hazırlanıyor

Buca'nın Parkları Yaza Hazırlanıyor

Buca Belediyesi - 01.06.2022
Yaz tadilatlarıyla moloz mesaisi de hızlandı

Yaz tadilatlarıyla moloz mesaisi de hızlandı

Buca Belediyesi - 31.05.2022
Buca'da Yaz Tadilatlarıyla Moloz Mesaisi de Hızlandı

Buca'da Yaz Tadilatlarıyla Moloz Mesaisi de Hızlandı

Buca Belediyesi - 31.05.2022
Balkan Panorama Film Festivali'nin 8. buluşması gerçekleşti

Balkan Panorama Film Festivali'nin 8. buluşması gerçekleşti

Buca Belediyesi - 30.05.2022
Buca'da riskli yapıların yıkımı sürüyor

Buca'da riskli yapıların yıkımı sürüyor

Buca Belediyesi - 27.05.2022
Buca'da Metruk Binalar Yıkılıyor

Buca'da Metruk Binalar Yıkılıyor

Buca Belediyesi - 27.05.2022
Bucalı çocuklar Başkan Kılıç'la 'tohum topu' yaptı

Bucalı çocuklar Başkan Kılıç'la "tohum topu" yaptı

Buca Belediyesi - 26.05.2022
Buca'da Dolu Dolu 'Gençlik Buluşması'

Buca'da Dolu Dolu "Gençlik Buluşması"

Buca Belediyesi - 23.05.2022
Buca 8. Balkan Panorama Film Festivali Başladı

Buca 8. Balkan Panorama Film Festivali Başladı

Buca Belediyesi - 22.05.2022
Buca'da salep bereketi

Buca'da salep bereketi

Buca Belediyesi - 20.05.2022
Buca'da Norm Ender ile 19 Mayıs Coşkusu

Buca'da Norm Ender ile 19 Mayıs Coşkusu

Buca Belediyesi - 19.05.2022
Aşık Mahzuni, Buca'da Türkülerle Anıldı

Aşık Mahzuni, Buca'da Türkülerle Anıldı

Buca Belediyesi - 18.05.2022
Bucalı Çocuklardan Zeytin Fidanı Dikimi

Bucalı Çocuklardan Zeytin Fidanı Dikimi

Buca Belediyesi - 16.05.2022
Buca'nın Girişimci Kadınları Örnek Oldu

Buca'nın Girişimci Kadınları Örnek Oldu

Buca Belediyesi - 13.05.2022
Buca'da Teknoloji Zirvesi

Buca'da Teknoloji Zirvesi

Buca Belediyesi - 11.05.2022
Buca BSM'den başarı yağmuru

Buca BSM'den başarı yağmuru

Buca Belediyesi - 10.05.2022
Buca'da renkli Hıdırellez Şenliği

Buca'da renkli Hıdırellez Şenliği

Buca Belediyesi - 06.05.2022
Buca'da Renkli Hıdırellez Şenliği

Buca'da Renkli Hıdırellez Şenliği

Buca Belediyesi - 06.05.2022
İzmir'de Hıdırellez coşkusu

İzmir'de Hıdırellez coşkusu

Buca Belediyesi - 06.05.2022
Buca'da İhtiyaç Sahiplerine Yardım Eli

Buca'da İhtiyaç Sahiplerine Yardım Eli

Buca Belediyesi - 02.05.2022
Başkan Kılıç'tan Çocuklara Bayram Tıraşı

Başkan Kılıç'tan Çocuklara Bayram Tıraşı

Buca Belediyesi - 01.05.2022
Buca Belediyesi Dijital Dershane'de ödüller sahiplerini buldu

Buca Belediyesi Dijital Dershane'de ödüller sahiplerini buldu

Buca Belediyesi - 29.04.2022
Bucalılar Kadir Gecesi İftar Yemeğinde Bir Araya Geldi

Bucalılar Kadir Gecesi İftar Yemeğinde Bir Araya Geldi

Buca Belediyesi - 28.04.2022
Buca'da Vali Kutlu Aktaş Parkı ve Taziye Evi açıldı

Buca'da Vali Kutlu Aktaş Parkı ve Taziye Evi açıldı

Buca Belediyesi - 26.04.2022
Buca'da Vali Kutlu Aktaş Parkı ve Taziye Evi Açıldı

Buca'da Vali Kutlu Aktaş Parkı ve Taziye Evi Açıldı

Buca Belediyesi - 26.04.2022
Buca'da üreticiye 100 bin sebze fidesi

Buca'da üreticiye 100 bin sebze fidesi

Buca Belediyesi - 26.04.2022
Buca Belediyesi'nden Üreticiye 100 Bin Sebze Fidesi

Buca Belediyesi'nden Üreticiye 100 Bin Sebze Fidesi

Buca Belediyesi - 25.04.2022
Buca'da 23 Nisan'a Coşkulu Kutlama

Buca'da 23 Nisan'a Coşkulu Kutlama

Buca Belediyesi - 23.04.2022
Başkan Kılıç'tan hastanedeki çocuklara 23 Nisan sürprizi

Başkan Kılıç'tan hastanedeki çocuklara 23 Nisan sürprizi

Buca Belediyesi - 22.04.2022
Başkan Erhan Kılıç'tan Hastanedeki Çocuklara 23 Nisan Sürprizi

Başkan Erhan Kılıç'tan Hastanedeki Çocuklara 23 Nisan Sürprizi

Buca Belediyesi - 22.04.2022
Buca 360 Derece Görüntülenecek

Buca 360 Derece Görüntülenecek

Buca Belediyesi - 21.04.2022
Üniversite kentinde örnek protokol

Üniversite kentinde örnek protokol

Buca Belediyesi - 20.04.2022
Buca'da 23 Nisan Çocuk Şenliği başladı

Buca'da 23 Nisan Çocuk Şenliği başladı

Buca Belediyesi - 19.04.2022
AK PARTİLİ KAYA'DAN BUCA CEZAEVİ ALANIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA BULVAR VE YEŞİL ALAN OLARAK PLANLAYACAĞIZ

AK PARTİLİ KAYA'DAN BUCA CEZAEVİ ALANIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA BULVAR VE YEŞİL ALAN OLARAK PLANLAYACAĞIZ

Buca Belediyesi - 18.04.2022
Buca Cezaevi'nin yerine yol, yeşil alan ve kapalı pazaryeri

Buca Cezaevi'nin yerine yol, yeşil alan ve kapalı pazaryeri

Buca Belediyesi - 18.04.2022
Atık yağ getirene bulaşık deterjanı hediye

Atık yağ getirene bulaşık deterjanı hediye

Buca Belediyesi - 13.04.2022
Buca'da 2 bin kişilik iftar sofrası

Buca'da 2 bin kişilik iftar sofrası

Buca Belediyesi - 11.04.2022
Buca'da iftar bereketi

Buca'da iftar bereketi

Buca Belediyesi - 08.04.2022
Buca Belediyesi'nden 23 yeni otopark

Buca Belediyesi'nden 23 yeni otopark

Buca Belediyesi - 07.04.2022
Bucalı can dostlarına tam donanımlı hizmet

Bucalı can dostlarına tam donanımlı hizmet

Buca Belediyesi - 05.04.2022
Buca Belediyesinden çiftçiye gübre desteği

Buca Belediyesinden çiftçiye gübre desteği

Buca Belediyesi - 04.04.2022
Şehidin İzmir'deki baba ocağına acı haber verildi

Şehidin İzmir'deki baba ocağına acı haber verildi

Buca Belediyesi - 02.04.2022
Buca'daki ibadethanelerde Ramazan temizliği

Buca'daki ibadethanelerde Ramazan temizliği

Buca Belediyesi - 31.03.2022
Kitapların büyülü dünyasını keşfettiler

Kitapların büyülü dünyasını keşfettiler

Buca Belediyesi - 30.03.2022
Buca'da tiyatro rüzgârı esti

Buca'da tiyatro rüzgârı esti

Buca Belediyesi - 28.03.2022
Başkan Kılıç'tan su tasarrufu çağrısı

Başkan Kılıç'tan su tasarrufu çağrısı

Buca Belediyesi - 25.03.2022
İzmir'de Atatürk maskına özel aydınlatma

İzmir'de Atatürk maskına özel aydınlatma

Buca Belediyesi - 25.03.2022
Bucalı minikler Başkan Kılıç ile fidan dikti

Bucalı minikler Başkan Kılıç ile fidan dikti

Buca Belediyesi - 24.03.2022
Bucalı kadınlara 5 yıldızlı hizmet

Bucalı kadınlara 5 yıldızlı hizmet

Buca Belediyesi - 21.03.2022
Buca'da Çanakkale ruhu

Buca'da Çanakkale ruhu

Buca Belediyesi - 19.03.2022
Buca'da kadınlar üretiyor, tüketicinin yüzü gülüyor

Buca'da kadınlar üretiyor, tüketicinin yüzü gülüyor

Buca Belediyesi - 18.03.2022
Bucalı kadınlar savunma sanatı öğreniyor

Bucalı kadınlar savunma sanatı öğreniyor

Buca Belediyesi - 17.03.2022
Konteynerler kalkıyor, Buca'nın mahalleleri nefes alıyor

Konteynerler kalkıyor, Buca'nın mahalleleri nefes alıyor

Buca Belediyesi - 16.03.2022
Buca Belediyesi'nin bilim üssü dünya üçüncüsü

Buca Belediyesi'nin bilim üssü dünya üçüncüsü

Buca Belediyesi - 14.03.2022
Buca, İstiklal Marşı için tek yürek

Buca, İstiklal Marşı için tek yürek

Buca Belediyesi - 12.03.2022
Buca'nın Dijital Dershanesi 10 bin öğrenciye ulaştı

Buca'nın Dijital Dershanesi 10 bin öğrenciye ulaştı

Buca Belediyesi - 11.03.2022
Başkan Kılıç emekçi kadınlarla buluştu

Başkan Kılıç emekçi kadınlarla buluştu

Buca Belediyesi - 08.03.2022
Buca Belediyesinde dijitalleşme atağı

Buca Belediyesinde dijitalleşme atağı

Buca Belediyesi - 07.03.2022
Buca'dan Kars ve Mardin'e yardım eli

Buca'dan Kars ve Mardin'e yardım eli

Buca Belediyesi - 05.03.2022
Bucalı üreticiye arpa desteği

Bucalı üreticiye arpa desteği

Buca Belediyesi - 02.03.2022
Buca Belediyesinden çiftçiye arpa desteği

Buca Belediyesinden çiftçiye arpa desteği

Buca Belediyesi - 02.03.2022
Buca Belediyesi Avrupa'dan 2. kez partner şehir unvanı aldı

Buca Belediyesi Avrupa'dan 2. kez partner şehir unvanı aldı

Buca Belediyesi - 26.02.2022
Buca'nın bilim üssü Dubai'de

Buca'nın bilim üssü Dubai'de

Buca Belediyesi - 22.02.2022
İzmir'de paylaşımları tepki çeken belediye meclis üyesi CHP'li Bülent Uygur partisinden istifa etti

İzmir'de paylaşımları tepki çeken belediye meclis üyesi CHP'li Bülent Uygur partisinden istifa etti

Buca Belediyesi - 21.02.2022
Belediye meclis üyesinin kadın beden tasvirli paylaşımına tepki yağdı

Belediye meclis üyesinin kadın beden tasvirli paylaşımına tepki yağdı

Buca Belediyesi - 21.02.2022
AK Parti'li Kalfaoğlu'ndan kadın bedeni üzerinden zeytinyağı paylaşımına tepki

AK Parti'li Kalfaoğlu'ndan kadın bedeni üzerinden zeytinyağı paylaşımına tepki

Buca Belediyesi - 21.02.2022
Medeni Kanun'a Buca'da panel

Medeni Kanun'a Buca'da panel

Buca Belediyesi - 18.02.2022
İzmir elektrik kesintisi! 17-18 Şubat İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

İzmir elektrik kesintisi! 17-18 Şubat İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

Buca Belediyesi - 17.02.2022
İzmir elektrik kesintisi! 16-17 Şubat İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

İzmir elektrik kesintisi! 16-17 Şubat İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

Buca Belediyesi - 16.02.2022
İzmir elektrik kesintisi! 15-16 Şubat İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

İzmir elektrik kesintisi! 15-16 Şubat İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

Buca Belediyesi - 15.02.2022
KILIÇDAROĞLU, İZMİR'DE PARTİSİNİN İL BİNASININ AÇILIŞINI YAPTI

KILIÇDAROĞLU, İZMİR'DE PARTİSİNİN İL BİNASININ AÇILIŞINI YAPTI

Buca Belediyesi - 14.02.2022
Kılıçdaroğlu, Buca Metrosu'nun temelini attı

Kılıçdaroğlu, Buca Metrosu'nun temelini attı

Buca Belediyesi - 14.02.2022
Buca metrosu ne zaman bitecek? İzmir Buca metro durakları belli oldu mu?

Buca metrosu ne zaman bitecek? İzmir Buca metro durakları belli oldu mu?

Buca Belediyesi - 14.02.2022
Kılıçdaroğlu nikah şahidi olduğu geline bilezik taktı, tavsiyesi gündem oldu

Kılıçdaroğlu nikah şahidi olduğu geline bilezik taktı, tavsiyesi gündem oldu

Buca Belediyesi - 14.02.2022
Kılıçdaroğlu, Buca Metrosu'nun temelini atacak

Kılıçdaroğlu, Buca Metrosu'nun temelini atacak

Buca Belediyesi - 13.02.2022
Buca Metrosu'nun temelinin atılacağı 14 Şubat öncesi hazırlıklar sürüyor

Buca Metrosu'nun temelinin atılacağı 14 Şubat öncesi hazırlıklar sürüyor

Buca Belediyesi - 11.02.2022
Bucalı kadınlar yeteneklerini keşfetti

Bucalı kadınlar yeteneklerini keşfetti

Buca Belediyesi - 10.02.2022
Buca Belediyesi'nden dayanışma örneği

Buca Belediyesi'nden dayanışma örneği

Buca Belediyesi - 08.02.2022
Buca Metrosu'nun temelini Kılıçdaroğlu atacak

Buca Metrosu'nun temelini Kılıçdaroğlu atacak

Buca Belediyesi - 08.02.2022
Buca Belediyesi'nden dayanışma örneği

Buca Belediyesi'nden dayanışma örneği

Buca Belediyesi - 07.02.2022
Buca'da EKPSS hazırlık kursları başladı

Buca'da EKPSS hazırlık kursları başladı

Buca Belediyesi - 04.02.2022
Buca'da can dostlarına gece gündüz mama desteği

Buca'da can dostlarına gece gündüz mama desteği

Buca Belediyesi - 31.01.2022
Buca sokaklarında kış mesaisi

Buca sokaklarında kış mesaisi

Buca Belediyesi - 28.01.2022
title