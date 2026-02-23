Haberler

Buca Belediyesi'nde iş bırakma eylemi

Buca Belediyesi'nde iş bırakma eylemi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Buca ilçesinde, belediye bünyesinde çalışan memurlar geriye dönük Toplu İş Sözleşmesi (TİS) haklarını alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemi başlattı. Memurlar, haklarının derhal ödenmesini talep ediyor.

İZMİR'in Buca ilçesinde belediye bünyesinde çalışan memurlar geriye dönük Toplu İş Sözleşmesi (TİS) haklarını alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemi başlattı.

Buca Belediyesi'nde görev alan Tüm Bel-Sen İzmir 2 Nolu Şube'ye bağlı memurlar, geriye dönük TİS haklarını alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemi başlattı. Tüm Bel-Sen İzmir 2 No'lu Şube İdari Sekreteri Nurcan Hükenek, belediye önünde bir araya gelen memurlar adına yaptığı açıklamada, "2024 ve 2025 yılına ait eğitim yardımları ödenmemiştir. Arazi tazminatlarımız ödenmemiştir. 2025 yılı performans ücretlerimiz ödenmemiştir. ve en önemlisi, 7 aydır Toplu İş Sözleşmesi ücretlerimiz ödenmemiştir. 7 aydır süren bu durum artık bir gecikme değildir; açık bir hak ihlalidir. Daha önce takvimler açıklandı, sözler verildi, ödeme tarihleri duyuruldu. Ancak verilen sözlerin hiçbiri tutulmadı. Bu nedenle artık yeni bir takvim talep etmiyoruz. Yeni bir vaat duymak istemiyoruz. Somut ve derhal ödeme istiyoruz" diye konuştu.

'BİZLER ÇÖZÜMDEN YANAYIZ'

Hükenek, "Toplu sözleşme ile güvence altına alınmış haklarımızın ödenmesi bir tercih değil, bir yükümlülüktür. Ekonomik gerekçeler ya da bütçe mazeretleri, kamu emekçisinin alın terini ertelemenin bahanesi olamaz. Verilen sözlerin tutulmaması kurumsal güveni zedelemektedir. Bizler çözümden yanayız. Ancak bu belirsizlik ve oyalama hali artık kabul edilebilir değildir. 7 aydır bekliyoruz. Artık beklemek değil, hakkımızı almak istiyoruz" dedi.

'ÖDEMELER DERHAL VE EKSİKSİZ YAPILMALIDIR'

Tüm Yerel Sen 2 Nolu Şube Başkanı Murat Bekar ise "İdare gereksiz ve şatafatlı harcamalar yaparken, işçi ve memur emekçilerinin alın teri olan ödemeleri yapmamaktadır. Tasarruf söz konusu olduğunda sıra hep emekçiye gelmektedir. Bu kabul edilemez. Bugün ev kirasını ödeyemeyen, banka kredisi yüzünden icralık olan, geçim sıkıntısı nedeniyle borç batağına sürüklenen arkadaşlarımız vardır. Belediyeyi ayakta tutan çalışanların bu hale düşürülmesi büyük bir sorumsuzluktur. Kaynakların nerelere harcandığı ortadayken, emekçinin hakkının görmezden gelinmesini kamu vicdanına ve Buca halkının takdirine bırakıyoruz. Bizler lütuf değil, hakkımız olanı istiyoruz. Ödemeler derhal ve eksiksiz yapılmalıdır. Aksi halde doğacak her türlü demokratik hak arama mücadelesinin sorumluluğu idareye aittir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü! Trump beklenen adımı attı

Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü! Trump beklenen adımı attı
Amerikalılar Adana'da inşa ediyor: Conoların mahallesinde sevinç var

Amerikalılar Adana'da inşa ediyor: Conoların mahallesinde sevinç var
Fırına denetime giden zabıta ekiplerini şaşırtan manzara: Bu kıyafetle olmaz

Denetime giden zabıta ekiplerini şaşırtan manzara: Bu kıyafetle olmaz
Konya'yı karıştıran görüntü: Yol kenarında fuhuş pazarlığı mı yapılıyor?

Yer Konya, iddia vahim!
Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü! Trump beklenen adımı attı

Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü! Trump beklenen adımı attı
Türkiye'nin konuştuğu çocuk gürültüsü dehşetinde yeni gelişme! Bakan Gürlek olaya el attı

Türkiye'nin konuştuğu dehşete Bakan Gürlek el attı!
Mafya liderinin oğlunu kaçırdılar: İşte hayatı karşılığında istedikleri para

Babası ünlü bir mafya lideri! Tatilde hayatının şokunu yaşıyor