Buca Belediye Başkanı gözaltına alındı

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Buca Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınanlar için emniyete geldi. Dosyaya gizlilik kararı getirildiğini belirten Güç, süreci haksız ve hukuksuz olarak nitelendirdi.

DOSYAYA GİZLİLİK KARARI GETİRDİLER'

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Buca Belediyesi'ne yönelik 6 ilde düzenlenen 'yolsuzluk' operasyonunda gözaltına alınanlar için İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne geldi. Burada konuşan Güç, "Başkan vekilimiz avukat Murat Aydın, Belediye Başkanımız Görkem Duman'la görüşme sağladı. Kısa bir görüşmeydi. İstanbul'da başlayan İzmir'de devam eden, Türkiye'nin dört bir yanındaki belediyelerimize yapılan bu haksız, hukuksuz saldırı süreci maalesef Buca'da da devam etmektedir. Buca'daki dosyaya gizlilik kararı getirdiler. Güzelbahçe Belediyesi'nde dosyayı gördük. Bomboş bir dosya. Tutuklanmaması gereken belediye başkanı, tutuklanmaması gereken imar müdürü tutuklandı. Görkem Başkan için de benzer suçlamalar yapılacak" dedi.

Kadir ÖZEN/(İZMİR),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
