İzmir'in Buca Belediyesi'ne operasyon: 25 gözaltı

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

İzmir'in Buca Belediyesi, 25 şüphelinin gözaltına alındığı operasyona ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, belediyemizin ilgili birimlerinde görev yapan bazı personel hakkında gözaltı işlemi gerçekleştirildiği öğrenilmiştir. Kurumumuz, hukukun üstünlüğüne olan inancı doğrultusunda, adaletin eksiksiz şekilde tecelli etmesi amacıyla emniyet ve yargı birimleriyle tam bir şeffaflık ve iş birliği içerisinde hareket etmektedir. Yargı mercilerinin yetkisinde bulunan soruşturma süreci, tarafımızca hassasiyetle ve yakından takip edilmektedir" denildi.

Tolga TAHÇI/İZMİR,