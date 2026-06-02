Buca Belediyesine yönelik operasyonda 1 şüpheli daha gözaltına alındı

İzmir'in Buca Belediyesi ve iştiraklerine yönelik yolsuzluk soruşturmasında, belediye iştiraki yöneticisi K.B.'nin de gözaltına alınmasıyla toplam gözaltı sayısı 54'e çıktı. Operasyon kapsamında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman da bulunuyor.

İzmir'in Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da aralarında olduğu yolsuzluk operasyonunda 1 şüpheli daha gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, hakkında gözaltı kararı verilen belediye iştiraki yöneticisi K.B. yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Soruşturma

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, belediye başkan yardımcıları, eski CHP İlçe Başkanı Ç.K, belediye iştiraklerinin yöneticileri ve çalışanları ile bazı firma sahipleri ve müteahhitlerin de bulunduğu toplam 53 zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün İzmir, Ankara, Erzincan ve Çanakkale'de belirlenen adreslerde gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden 3'ünün cezaevinde olduğu, yurt dışındaki 4 kişi için yakalama kararı çıkartıldığı, 2 zanlının da yakalanması için çalışmaların sürdüğü ifade edilmişti.

Belediye yönetimi, imar birimleri, iştirakler ve müteahhitlik çevresini kapsayan soruşturma dosyasında usulsüz imar işlemleri, rüşvet karşılığı kat ve daire artışları, ruhsat ve oturma izni süreçlerinde rüşvet, belediye iştirak kredi kartlarının kişisel harcamalarda kullanılması, "bankamatik memur" sistemi, doğrudan temin ve ihale usulsüzlüklerinin yer aldığı belirtilmişti.

Bazı müteahhitlerin belediye görevlilerine ödeme yapmak için kendi aralarında özel yöntemler kullandığı, inşaat firmalarının projelerindeki aykırılıkların göz ardı edilmesi için belediye personeline rüşvet verdiği, bu ödeme trafiğinin "sorun çözme/erteleme" anlamında bazı çevrelerde "sabun" adıyla anıldığı iddia edilmişti.

Kaynak: AA / Metin Aydemir
