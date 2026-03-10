Haberler

Buca Belediyesi uyuma: Bozuk yolları jandarma onarıyor

Buca Belediyesi uyuma: Bozuk yolları jandarma onarıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Buca ilçesinde uzun süredir onarılmadığı belirtilen bozuk yollar nedeniyle vatandaşlar kendi imkanlarıyla yollarda onarım yaparken, jandarma ekiplerinin de çalışmalara katıldığı görüldü.

İzmir'in Buca ilçesinde uzun süredir onarılmayan bozuk yollar vatandaşların tepkisine neden oldu. Belediye tarafından onarılmadığı öne sürülen yollar nedeniyle bölge sakinleri soruna kendi imkanlarıyla çözüm bulmaya çalıştı.

VATANDAŞLAR YOLLARI KENDİLERİ ONARDI

Buca'da yaşayan bazı vatandaşlar, bozuk yollar nedeniyle yaşadıkları mağduriyete tepki göstererek yollardaki çukurları kendi imkanlarıyla kapatmaya başladı. Yolun kötü durumda olması hem araç sürücülerini hem de mahalle sakinlerini zor durumda bıraktı.

JANDARMA EKİPLERİ DE DEVREYE GİRDİ

İlçede dikkat çeken bir diğer gelişme ise jandarma ekiplerinin de bozuk yollarla ilgili çalışmalara katılması oldu. Bölgeden paylaşılan görüntülerde jandarma ekiplerinin yollarda onarım çalışması yaptığı görüldü. Bozuk yolların uzun süredir onarılmaması vatandaşların tepkisini artırırken, bölgedeki yol sorununun ne zaman kalıcı olarak çözüleceği merak konusu oldu.

İşte ilçeden gelen o görüntüler;

Buca Belediyesi uyuma: Bozuk yolları jandarma onarıyor

Buca Belediyesi uyuma: Bozuk yolları jandarma onarıyor

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin en büyük altın merkezinde soygun! Milyonlarca lira kayıp

Türkiye'nin en büyük altın merkezinde soygun! Milyonlarca lira kayıp
Trump'ın resti işe yaradı! Avrupa ülkesi ikinci gemiyi de yolluyor

Trump'ın tarihi resti işe yaradı! 2. gemi de yola çıkıyor
Tarihi maçın haritasını çizdiler! Oranı duyanlar inanamıyor

Tarihte daha önce böylesi görülmedi!
Savaş sürerken Çin beklenen adımı attı

Savaş sürerken Çin beklenen adımı attı
Türkiye'nin en büyük altın merkezinde soygun! Milyonlarca lira kayıp

Türkiye'nin en büyük altın merkezinde soygun! Milyonlarca lira kayıp
İnekteki kuduz şüphesi nedeniyle mahalle karantinaya alındı

Ahırda kuduz şüphesi! Mahalle karantinaya alındı
Santiago Bernabeu Türk futboluyla yarışıyor

Türk futboluyla yarışan stadyum!