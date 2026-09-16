Buca Belediyesi memurları ödenmeyen SDT için eylemde

Buca Belediyesi'nde görevli 300 memur, 4 aydır ödenmeyen geriye dönük Sosyal Denge Tazminatı (SDT) alacakları için eylem başlattı.

Tüm Bel-Sen ve Tüm Yerel-Sen üyesi memurlar, 12.30-17.30 arasında iş bırakıp belediye binası önünde basın açıklaması yaptı; ardından oturma eylemine geçti.

Kaynak: Haber Merkezi