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Buca Belediyesi memurları ödenmeyen SDT için eylemde

Buca Belediyesi memurları ödenmeyen SDT için eylemde
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Buca Belediyesi'nde görevli 300 memur, 4 aydır ödenmeyen geriye dönük Sosyal Denge Tazminatı için eylem başlattı. Memurlar belediye binası önünde basın açıklaması yapıp oturma eylemine geçti.

Buca Belediyesi'nde görevli 300 memur, 4 aydır ödenmeyen geriye dönük Sosyal Denge Tazminatı (SDT) alacakları için eylem başlattı.

Tüm Bel-Sen ve Tüm Yerel-Sen üyesi memurlar, 12.30-17.30 arasında iş bırakıp belediye binası önünde basın açıklaması yaptı; ardından oturma eylemine geçti.

Kaynak: Haber Merkezi
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