Sevcan Orhan ile Buca Belediye Başkanı Görkem Duman evleniyor

Geçtiğimiz yıl Buca Belediyesi'nde yaşanan maaş krizi sırasında yaptıkları Phuket tatiliyle uzun süre gündemden düşmeyen Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve ünlü şarkıcı Sevcan Orhan cephesinden evlilik haberi geldi.

"BU PAZAR İSTEME OLACAK, TUZU BASACAĞIM"

İstanbul'da sahne aldığı bir mekanda konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Orhan, ilişkilerinin çok güzel gittiğini belirterek eylül ayında nikah masasına oturacaklarını söyledi. Evlilik hazırlıklarına başladıklarını ve çok mutlu olduğunu dile getiren ünlü şarkıcı, önümüzdeki günlerde geleneksel aile buluşmasının gerçekleşeceğini aktardı.

Düğün tarihi ve hazırlıkları hakkında da detaylar paylaşan Orhan, eylül ayında düğün yapmayı planladıklarını, bu pazar günü ise isteme töreninin olacağını söyledi. Orhan, damat kahvesi geleneğine de değinerek, "Tuzlu kahve yapacağım ve tuzu basacağım, gelenek neyse onu uygulayacağız" diyerek heyecanını paylaştı.

PHUKET TATİLLERİ İLE GÜNDEME OTURMUŞLARDI

Çiftin birlikteliği, geçtiğimiz yıl kasım ayında Buca Belediyesi'nde görev yapan işçilerin maaşlarının ödenmemesi gerekçesiyle eylem başlattığı dönemde patlak veren tatil kriziyle magazin ve siyaset dünyasında geniş yankı bulmuştu.

İşçiler hak arayışındayken, Belediye Başkanı Görkem Duman'ın sevgilisi Sevcan Orhan ile Tayland'ın ünlü Phuket Adası'na tatile gittiği ortaya çıkmıştı. Çifte eşlik eden arkadaş grubunun ve Sevcan Orhan'ın sosyal medyada paylaştığı tatil fotoğrafları, gelen yoğun tepkilerin ardından hesaplardan hızla silinmişti.

Ünlü şarkıcı, daha önce muhabirlerin "İşçilerin maaş alamadığı dönemde tatile gitmeniz çok eleştirildi, bu durumdan rahatsız oldunuz mu?" sorusuna, "Talihsiz bir zamanda gittik" diyerek yaşanan zamanlama hatasını kabul ettiğini belirtmişti.

29 EKİM’DE SAHNE ALDIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Öte yandan Sevcan Orhan'ın, bu tatilden kısa bir süre önce, Buca Belediyesi'nin 29 Ekim 2024'te düzenlediği resmi Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinliğinde de sahne alan sanatçı olduğu öğrenilmişti.

