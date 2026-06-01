İzmir’de gündeme oturan gelişmelerden biri Buca Belediyesi’ne yönelik gerçekleştirilen operasyon oldu. Edinilen bilgilere göre, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Peki, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman kimdir? Görkem Duman neden gözaltına alındı? Detaylar haberimizde.

BUCA BELEDİYE BAŞKANI GÖRKEM DUMAN KİMDİR?

Görkem Duman, 27 Nisan 1988 tarihinde İzmir’in Buca ilçesinde dünyaya geldi. Üç kuşaktır Buca’da yaşayan bir aileye mensup olan Duman, çocukluk ve gençlik yıllarını da ilçede geçirdi. Yerel kimliği ve Buca ile olan güçlü bağı, ilerleyen yıllarda hem meslek hayatında hem de siyasi kariyerinde öne çıkan unsurlar arasında yer aldı.

İlköğrenim eğitimini Meşkure Şamlı İlköğretim Okulu’nda tamamlayan Görkem Duman, lise eğitimini ise Betontaş Anadolu Lisesi’nde aldı. Eğitim hayatı boyunca farklı alanlarda akademik çalışmalar yürüten Duman, teknik ve sosyal bilimleri bir araya getiren bir öğrenim süreci geçirdi.

Üniversite eğitimine Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü’nde başlayan Duman, daha sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü’nü tamamladı. Akademik kariyerini farklı disiplinlerde geliştirmeyi sürdüren Duman, son olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu.

Mimarlık eğitiminin ardından kendi ofisini kurarak serbest mimar olarak çalışmaya başlayan Görkem Duman, çeşitli projelerde görev aldı. Meslek hayatı boyunca kentleşme, yapılaşma ve şehir planlaması alanlarında çalışmalar yürüttü. Özellikle mimarlık ve şehircilik alanındaki birikimiyle dikkat çeken Duman, profesyonel kariyerinde farklı projelerde aktif rol üstlendi.

GÖRKEM DUMAN HANGİ PARTİDEN?

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Buca Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Görkem Duman, seçim sürecinin ardından Buca Belediye Başkanı seçildi.

Yerel seçimlerde elde edilen sonucun ardından göreve başlayan Duman, Buca Belediyesi’nin yeni dönem yönetiminde görev aldı. Belediye başkanlığı sürecinde ilçedeki çalışmalar ve yerel yönetim faaliyetleri kamuoyu tarafından yakından takip edildi.

GÖRKEM DUMAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İzmir’de Buca Belediyesi’ne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ancak mevcut bilgiler doğrultusunda gözaltı işlemlerinin gerekçesine ilişkin resmi makamlar tarafından kamuoyuna açıklanmış net bir bilgi bulunmuyor. Operasyonun kapsamı, soruşturmanın içeriği ve gözaltı kararlarının hangi gerekçelerle alındığına ilişkin detayların ilerleyen süreçte yapılacak resmi açıklamalarla netleşmesi bekleniyor.