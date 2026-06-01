Erhan Kılıç kimdir? Eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç neden gözaltına alındı?

Güncelleme:
İzmir’de sabah saatlerinde düzenlenen geniş kapsamlı operasyon, Buca Belediyesi’ni gündemin merkezine taşıdı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonda, aralarında önceki dönem Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Peki, Erhan Kılıç kimdir? Eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç neden gözaltına alındı? Detaylar haberimizde.

ESKİ BUCA BELEDİYE BAŞKANI ERHAN KILIÇ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerden biri olan Erhan Kılıç hakkında gözaltı gerekçesine ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

ERHAN KILIÇ KİMDİR?

Erhan Kılıç, Manisa’nın Salihli ilçesinde dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Manisa’da tamamlayan Kılıç, yükseköğrenimini Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde aldı.

2000 yılında hukuk eğitimini tamamlayarak mezun olan Erhan Kılıç, daha sonra serbest avukat olarak çalışma hayatına başladı. Hukuk alanındaki kariyerinin yanı sıra siyasi faaliyetlerde de aktif rol üstlenen Kılıç, Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları bünyesinde görev alarak siyasi yaşamına adım attı.

Yerel siyasetteki çalışmalarını sürdüren Erhan Kılıç, 2014 Mahalli İdari Seçimleri’nde Buca Belediye Meclis Üyesi olarak seçildi. Belediye meclisindeki görev sürecinin ardından siyasi kariyerini yerel yönetimler alanında sürdürdü.

İyi derecede İngilizce bilen Erhan Kılıç, evli ve bir çocuk babasıdır.

