Buca Belediyesi'ndeki memurların eylemi sürüyor

İZMİR'in Buca ilçesinde belediye bünyesinde çalışan memurlar, geriye dönük Toplu İş Sözleşmesi (TİS) haklarını alamadıkları gerekçesiyle başladıkları iş bırakma eylemine bugün de devam etti.

Buca Belediyesi'nde memurlar, 7 aylık geriye dönük TİS haklarını, arazi tazminatlarını alamadıkları ve verilen sözlerin tutulmadığı için başladıkları iş bırakma eylemini bugün de sürdürdü. Belirli aralıklarla eyleme devam eden Tüm Bel-Sen, Tüm Yerel Sen İzmir 2 No'lu Şube ve Birlik Yerel-Sen'e bağlı memurlar, bina önünde bir araya geldi. Memurlar adına konuşan Birlik Yerel-Sen Genel Başkanı Reşat Bozat, yaptığı açıklamada Buca'da kamu çalışanlarının yaşadığı sorunlara dikkati çekerek, "Buca halkı görüyor, duyuyor; ancak belediye çalışanlarının sesi yetkililere ulaşmıyor" dedi. Kamu emekçilerinin gece-gündüz hizmet verdiğini belirten Bozat, buna rağmen hak ettikleri çalışma koşullarına ulaşamadıklarını ifade etti.

'LÜTUF DEĞİL, ALIN TERİMİZİN KARŞILIĞINI İSTİYORUZ'

Belediye yönetimiyle diyalog kurulamadığına vurgu yapan Bozat, "Masada uzlaşı arayan ellerimiz havada bırakıldı, diyalog kapıları yüzümüze kapandı. Memuru mutsuz olan bir belediyenin halka verimli hizmet sunması mümkün değildir. Memurların talepleri yasal haklar çerçevesi. Lütuf değil, alın terimizin karşılığını istiyoruz. Sayın Görkem Duman'ı bu tavrından vazgeçmeye, memurun sesine kulak vermeye ve çözüm masasına davet ediyoruz. Haklı taleplerimiz karşılanana kadar demokratik mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı