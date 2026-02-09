Haberler

Buca Belediyesi'ne Yönelik Soruşturmada 7 Tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Buca Belediyesi'nde rüşvet karşılığı imar ve plan işlemlerinde mevzuata aykırı uygulamalar yapıldığı iddialarıyla 26 kişi gözaltına alındı. 7 kişi tutuklanırken, 19 kişi adli kontrol ile serbest bırakıldı.

(İZMİR) - İzmir'de Buca Belediyesi'ne yönelik, rüşvet karşılığı imar ve plan işlemlerinde mevzuata aykırı uygulamalar yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 26 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 7 kişi tutuklanırken, 19 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Buca Belediyesi'ne yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, rüşvet karşılığında çeşitli imar ve planlarda mevzuata aykırı olan yerlerin usule uygunmuş gibi ruhsatlandırıldığı ve menfaat temin edildiği iddiaları üzerine aralarında belediyenin Ruhsat ve Denetim Müdürü'nün de bulunduğu 11'i belediye çalışanı olmak üzere toplam 28 kişi hakkında gözaltı talimatı verildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 6 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda 26 kişi gözaltına alındı. Yurt dışında olduğu belirlenen 1 kişiyle birlikte 2 kişiyi yakalamaya yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 26 kişi, bugün sabah saatlerinde İzmir Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyeye çıkarılanlardan İ.B., C.B., C.Ş., G.P., M.G., C.S. ve S.K. tutuklanırken, 19 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA / Yerel
Bakan Fidan: 12 Gün Savaşı'ndan birkaç saat önce ABD'den telefon aldık

"O ülke vurulmadan birkaç saat önce ABD bize haber verdi"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Özgür Özel'in CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar

İşte Özel'in CHP'den istifa eden Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar
Ayrılık adım adım yaklaşıyor! Emre Belözoğlu'nun Kasımpaşa'sı 48 dakika 10 kişi oynayan rakibine de kaybetti

48 dakika 10 kişi oynayan rakibine de kaybetti
Şeyma Subaşı'nın kelle paça çorbasına verdiği isme bakın

İşi gücü bırakıp kelle paça çorbasına yeni isim buldu
Galatasaray, Barcelona'dan istedi! 30 milyon euro bonservis, kazandığının 3 katı maaş

30 milyon euro bonservis, kazandığının 3 katı maaş
İşte Özgür Özel'in CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar

İşte Özel'in CHP'den istifa eden Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar
Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni ilk yarıda bulduğu 3 golle yendi

Fenerbahçe fişi ilk yarıda çekti
Kerem Aktürkoğlu'ndan taraftarlara mesaj

Taraftarlara seslendi