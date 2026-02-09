Buca Belediyesi'ne Yönelik Soruşturmada 7 Tutuklama

(İZMİR) - İzmir'de Buca Belediyesi'ne yönelik, rüşvet karşılığı imar ve plan işlemlerinde mevzuata aykırı uygulamalar yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 26 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 7 kişi tutuklanırken, 19 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Buca Belediyesi'ne yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, rüşvet karşılığında çeşitli imar ve planlarda mevzuata aykırı olan yerlerin usule uygunmuş gibi ruhsatlandırıldığı ve menfaat temin edildiği iddiaları üzerine aralarında belediyenin Ruhsat ve Denetim Müdürü'nün de bulunduğu 11'i belediye çalışanı olmak üzere toplam 28 kişi hakkında gözaltı talimatı verildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 6 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda 26 kişi gözaltına alındı. Yurt dışında olduğu belirlenen 1 kişiyle birlikte 2 kişiyi yakalamaya yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 26 kişi, bugün sabah saatlerinde İzmir Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyeye çıkarılanlardan İ.B., C.B., C.Ş., G.P., M.G., C.S. ve S.K. tutuklanırken, 19 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.