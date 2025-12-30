İşçilerin maaş alamadığı ilçede, belediye başkanı ünlü sanatçıyla Tayland tatilinde

İzmir Buca'da işçiler maaş krizi nedeniyle grevdeyken, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, sevgilisi sanatçı Sevcan Orhan ile Tayland'ın ünlü Phuket Adası'nda tatile çıktı. Duman'ın bu görüntüleri ilçede infial yarattı.

ÇÖP TOPLAMAMA KARARI

Buca Belediyesi'nde görev yapan işçiler, kasım ayı maaş ödemelerinin yapılmadığı gerekçesiyle eyleme başlamıştı. İşçilerin yaptığı açıklamada, "Buca Belediyesi emekçileri olarak daha önce Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'la imzaladığımız taahhütnameden sonra aralık ayının 15 ile 23'ü arasında kasım ayı maaşımızı almamız gerekiyordu. 5 günlük opsiyonu kullanmasına rağmen kasım ayı maaşımız ödenmedi. Aralık ayının 30'unda da erzak kartlarımız ve mesailerimizin ödenmesi vardı. Ancak onunla ilgili de herhangi bir gelişme şu an için yok. Maaşlarımızın ödenmemesi nedeniyle bu eyleme başladık, cuma gününden beri de eylemdeyiz ama temizlik işlerini Buca halkına eziyet yaşatmamak adına çalıştırmaya devam etmiştik. Sayın Belediye Başkanı ve kamuoyuna da gereken açıklamayı yapmıştık. Bugün saat 00.00'den itibaren çöpleri kaldırmayacağız" ifadeleri kullanıldı.

BAŞKAN TAYLAND'DA TATİLDE

İşçiler greve başlarken Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın sanatçı sevgilisi Sevcan Orhan ile Tayland'ın ünlü Phuket Adası'nda tatilde olduğu ortaya çıktı. Orhan ve arkadaşlarının sosyal medya paylaşımlarında sık sık kameraya yansıya Başkan Duman'ın tekne turlarında eğlendiği ve şnorkelle dalış yaptığı görüldü.