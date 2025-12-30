Haberler

İşçilerin maaş alamadığı ilçede, belediye başkanı ünlü sanatçıyla Tayland tatilinde

Buca Belediyesi'nde görevli işçiler, Kasım ayı maaşlarının ödenmemesi sebebiyle greve başladı. İşçilerin maaş krizi yaşadığı sırada, Belediye Başkanı Görkem Duman'ın sanatçı sevgilisi Sevcan Orhan ile Tayland'ın Phuket Adası'nda tatilde olduğu ortaya çıktı.

  • Buca Belediyesi işçileri, kasım ayı maaşlarının ödenmemesi nedeniyle grev başlattı ve 30 Aralık'tan itibaren çöp toplamayacaklarını açıkladı.
  • Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, işçiler grevdeyken sevgilisi sanatçı Sevcan Orhan ile Tayland'ın Phuket Adası'nda tatil yaptı.
  • Görkem Duman'ın tatil görüntüleri, işçilerin maaş alamadığı ilçede infial yarattı.

İzmir Buca'da işçiler maaş krizi nedeniyle grevdeyken, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, sevgilisi sanatçı Sevcan Orhan ile Tayland'ın ünlü Phuket Adası'nda tatile çıktı. Duman'ın bu görüntüleri ilçede infial yarattı.

ÇÖP TOPLAMAMA KARARI

Buca Belediyesi'nde görev yapan işçiler, kasım ayı maaş ödemelerinin yapılmadığı gerekçesiyle eyleme başlamıştı. İşçilerin yaptığı açıklamada, "Buca Belediyesi emekçileri olarak daha önce Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'la imzaladığımız taahhütnameden sonra aralık ayının 15 ile 23'ü arasında kasım ayı maaşımızı almamız gerekiyordu. 5 günlük opsiyonu kullanmasına rağmen kasım ayı maaşımız ödenmedi. Aralık ayının 30'unda da erzak kartlarımız ve mesailerimizin ödenmesi vardı. Ancak onunla ilgili de herhangi bir gelişme şu an için yok. Maaşlarımızın ödenmemesi nedeniyle bu eyleme başladık, cuma gününden beri de eylemdeyiz ama temizlik işlerini Buca halkına eziyet yaşatmamak adına çalıştırmaya devam etmiştik. Sayın Belediye Başkanı ve kamuoyuna da gereken açıklamayı yapmıştık. Bugün saat 00.00'den itibaren çöpleri kaldırmayacağız" ifadeleri kullanıldı.

BAŞKAN TAYLAND'DA TATİLDE

İşçiler greve başlarken Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın sanatçı sevgilisi Sevcan Orhan ile Tayland'ın ünlü Phuket Adası'nda tatilde olduğu ortaya çıktı. Orhan ve arkadaşlarının sosyal medya paylaşımlarında sık sık kameraya yansıya Başkan Duman'ın tekne turlarında eğlendiği ve şnorkelle dalış yaptığı görüldü.

Yorumlar (19)

Haber YorumlarıHasan Turk:

Basligi atan akp.nin yetistirdigi nadide tilki bir kisi zihniyet halki kind tesvikle dolu .

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme168
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBlackened:

Yesin paşam afiyet olsun diyorsun yani??

yanıt69
yanıt1
Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

Bütün bunlar olurken "YAHUDİLERİN MADALYA VERDİĞİ "RECEP" te, Azerbaycan'daki yahudiyle birlikte İSRAİL VAHŞETİNİ "KINAMAYA, PROTESTO ETMEYE, ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRIDA BULUNMAYA, BOL BAYRAKLI MİTİNG DÜZENLEMEYE" devam ediyor............ Bütün İsrail "RECEP" e MİNNETTAR !!!...... Peki, Haberler . com ne yapıyor ???....... "HABERLERİ YORUMLARA KAPATARAK" Recep'in rezilliklerini ÖRTBAS EDİYOR.......

yanıt7
yanıt15
Haber YorumlarıDavut Şeyban:

Senin taaaa amının içine sokim o çocuğu lafa bak

yanıt2
yanıt2
Haber YorumlarıÜnsal Erol:

selim şahin yahuti madalyası ne icin verilmiş kime verilmiş bi araştır ve kimin heykeli israilde altında tüm yahutiler size minnettar diye yazıyor cahil cahil yorumu birak az araştır

yanıt3
yanıt1
Haber YorumlarıZamanla Akıllanan Adam:

tuvalet terliğine oy vermeye devam

Yorum Beğen163
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıLahmacun ayran:

Bunlar kafir dünyada krallar gibi yaşarlar sonunda ise firavun gibi karun gibi helak olurlar yerleride cehennem

Yorum Beğen108
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAta_Mete:

Başkan dönüşte Malta'ya uğra,jetskyye bin ve günahlarından arın!

yanıt22
yanıt8
Haber YorumlarıLahmacun ayran:

Dünya müminin zindanı kafirin ise cennetidir

Yorum Beğen99
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla

Tüm 19 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

