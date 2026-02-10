Haberler

Buca Belediyesi'ndeki işçi eylemi sona erdi

Buca Belediyesi'ndeki işçi eylemi sona erdi
Güncelleme:
İzmir'de Buca Belediyesi'nde çalışan işçiler, yan haklarını alamadıkları gerekçesiyle başlattıkları eylemi sonlandırdı. Eylem, geçmişten gelen yan hakların ödeneceği garantisi verildiği için sona erdi. İşçiler işbaşı yaptı.

İZMİR'de Buca Belediyesi'ndeki işçiler, yan haklarını alamadıkları gerekçesiyle başladıkları eylemi sonlandırdı. Karara gerekçe olarak, geçmişten bu yana olan tüm yan hakların bugün ödeneceğinin garantisinin verilmesi olduğu belirtildi.

Buca Belediyesi'ndeki işçiler, geçmiş ve mevcuttaki yan haklarını 40 gün geçmesine rağmen almadıkları için dün başladıkları eylemi sonlandırdı. DİSK Genel-İş 6 No'lu Şube Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan görüşmeler neticesinde süreçle ilgili muhatap olduğumuz kurumlar tarafından üyelerimizin alacağı iwallet kartları, kasım maaşından kalan yan haklar ve mesailerinizin tamamı saat 17.00'ye kadar hesaplarınızda olacağının garantisi alınmıştır. Bu nedenle bugün sabah itibariyle bütün üyelerimiz kendi iş yerlerinde işbaşı yapacaklardır. Buca Belediyesi'nde çalışan üyelerimizin, geldiğimiz günden beri alacağı olan bütün hakları bugün itibariyle ödenmiş olacak ve geriye dönük hiçbir alacağı kalmayacaktır" denildi.

Haberler.com
500

