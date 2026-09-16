Buca Belediyesi'ne bağlı şirkette çalışan 80 işçi 7 aydır maaş alamıyor
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ÜzümKent bünyesindeki Kent Lokantaları ve Sporium tesislerinde görev yapan yaklaşık 80 çalışan, 7 aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle belediye önünde toplandı.
Buca Belediyesi bünyesindeki ÜzümKent şirketine bağlı Kent Lokantaları ve Sporium tesislerinde görev yapan yaklaşık 80 çalışan, 7 aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle belediye önünde toplandı. Çalışanlar, mağduriyetlerini dile getirdi.
Kaynak: Haber Merkezi