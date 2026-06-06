CHP'li Sarı: Buca ve Adalar belediyelerimizdeki süreci yakından takip ediyoruz
CHP Genel Başkan Yardımcısı Müslim Sarı, Buca Belediyesi'ndeki tutuklamalar ve Adalar Belediyesi'ndeki soruşturmalarla ilgili süreci yakından takip ettiklerini belirterek, hukuki sürecin adil ve şeffaf yürütülmesinin takipçisi olacaklarını açıkladı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, "Buca Belediyemizdeki tutuklamalara ve Adalar Belediyemizdeki soruşturmalara ilişkin süreci yakından takip ediyoruz" dedi.
CHP'li Sarı, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Buca Belediyemizdeki tutuklamalara ve Adalar Belediyemizdeki soruşturmalara ilişkin süreci yakından takip ediyoruz. Hukuki sürecin, masumiyet karinesi ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde adil, şeffaf ve tarafsız bir şekilde yürütülmesinin takipçisi olacağız" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı