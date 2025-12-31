Buca Belediyesi işçileri alacakları nedeniyle sürdürdüğü eylemlerini sonlandırdı

İzmir'de maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bırakan Buca Belediyesi çalışanları, belediyenin ödeme yapması üzerine iki gün önce başlattıkları eylemi sonlandırdı.

Genel-İş Sendikası İzmir 6 No'lu Şube Başkanı Değer Yıldız, belediye önünde yaptığı açıklamada, Buca Belediyesi çalışanı işçilerin maaş ve sosyal destek ödemeleriyle ilgili alacaklarının ödenmemesi üzerine eylül ayında eylem yaptıklarını, ardından işverenle taahhütname imzaladıklarını ve bir ödeme takvimi çıkarıldığını anlattı.

İşçilerin biriken maaş alacaklarının tamamının ödendiğini, erzak fişleri, mesai ve yan haklarla ilgili alacaklarının ödenmesini beklediklerini belirten Yıldız, "Şu anda işçi başına içeride bulunan ödenmeyen para yaklaşık 100 bin lira civarındadır." dedi.

Yıldız, ödeme yapılması üzerine iş bırakma eylemlerini sonlandırdıklarını ifade ederek, "Arkadaşlarımız bizimle beraber çıktıkları bu yolun sonunda çıplak maaşlarının tamamını almış olarak yeni yıla girecekler. En azından 2-3 gün nefes alacaklar. Sonraki süreçte de biz mücadelemize kaldığımız yerden elbette devam edeceğiz. Hedefimiz, ayın 20-25'ine kadar belediyedeki alacaklarımızın tamamını almak, maaş düzenini sağlamak, bundan sonra da Buca halkına hak ettiği hizmeti vermek." diye konuştu.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın eylem sırasında yurt dışında tatilde olmasına ilişkin de konuşan Yıldız, şunları kaydetti:

"Bizce doğru değil. Kendi parasıyla tatil yapar, yapmaz tartışmıyorum ama işçisi bu haldeyken, maaşı ödenmemişken, işçi bu sorunları yaşarken orada olmasını elbette doğru bulmuyoruz, kabul etmiyoruz. Kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Sayın Belediye Başkanı, yaptığı açıklamada kendi parasıyla tatile çıktığını ifade etmiş. Hele hele işçisi emekçisi bu haldeyken, yılbaşının eşiğinde maaşını alamamışken her ne kadar bütün masrafları kendi karşılamış olsa da ya da kendi hakkı olsa da böyle bir şey olmasını doğru ve etik bulmuyoruz. Zaten kamuoyu bu konuda gereken tepkiyi ve reaksiyonu gösterdi. Sendika olarak bizim buna bir şey demeye hakkımız yok. İşçilerin alacakları ödendikten sonra bizi kimin ne yaptığı ilgilendirmiyor."